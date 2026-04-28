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ECONOMIA

Nubank vai investir R$ 45 bi no Brasil para virar banco 'de verdade'

Fintech dobra aposta no país, investe pesado em tecnologia, expansão e prepara pedido de licença bancária

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em

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Nubank quer dar próximo passo no sistema financeiro
Nubank quer dar próximo passo no sistema financeiro - Foto: Divulgação / Nubank

O Nubank decidiu pisar ainda mais fundo no Brasil. A fintech anunciou que vai investir cerca de R$ 45 bilhões no país ao longo de 2026, um valor que representa o dobro do que era aplicado por aqui há apenas dois anos.

O movimento reforça o peso do mercado brasileiro dentro da operação global da Nu Holdings, que concentra 87% dos seus 130 milhões de clientes, além de presença no México e na Colômbia.

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Para onde vai esse dinheiro

O plano de investimento está dividido em quatro frentes principais: desenvolvimento de plataformas de crédito com uso de inteligência artificial, criação de novos produtos, expansão de escritórios e equipes pelo país e fortalecimento da base de capital.

A empresa não detalhou quanto será destinado a cada área. Ainda assim, já havia sinalizado, no início do ano, um aporte de R$ 2,5 bilhões ao longo de cinco anos voltado especificamente para infraestrutura de escritórios e aumento da capacidade presencial.

“Estamos chegando aos 13 anos de operação no Brasil como a maior instituição financeira privada em número de clientes, com escala para continuar transformando o mercado e responsabilidade para fazê-lo de forma sustentável”, disse Livia Chanes, em nota.

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Próximo passo: licença bancária

Além do pacote bilionário, a fintech também trabalha para obter uma licença bancária no Brasil ainda em 2026. O processo ocorre em paralelo à entrada da empresa na Febraban, oficializada no mês passado.

O movimento indica uma tentativa de ampliar ainda mais sua atuação dentro do sistema financeiro tradicional.

Fim do remoto? Mudança no modelo de trabalho

A expansão física acompanha uma virada no modelo de trabalho da empresa. Em novembro de 2025, o Nubank anunciou a adoção de um formato híbrido, que passa a valer a partir de julho de 2026.

Pelo novo modelo, cerca de 70% dos funcionários deverão ir ao escritório ao menos dois dias por semana.

Novos escritórios e crescimento em São Paulo

Para dar conta desse retorno, a empresa vai ampliar sua presença no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Um dos novos espaços é o Capote 210, prédio de 20 andares que começa a operar ainda este ano como hub de inovação, incluindo um laboratório de pesquisa voltado à criação de produtos com clientes.

Já a partir de 2027, o edifício Cyrela Corporate, localizado na Rua Oscar Freire e projetado pelo estúdio Pininfarina, deve concentrar parte das equipes em uma estrutura de 35 mil m² com capacidade para mais de 3 mil pessoas.

Com essas adições, a região terá quatro endereços da empresa e mais de 5.700 estações de trabalho — número cinco vezes maior que o atual.

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