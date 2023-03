Oi declara dívida de R$43 bi e faz novo pedido de recuperação judicial

Com uma dívida declarada de R$ 43,7 bilhões, a operadora telefônica, Oi, formalizou um segundo pedido de recuperação judicial com o objetivo de reequilibrar as contas da companhia. A nova solicitação, que já era aguardada pelo mercado financeiro, chega menos de três meses após o anúncio do encerramento da primeira, em dezembro de 2022.

Em um comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, 2, a Oi informou que o pedido de recuperação judicial "demonstrou-se a medida mais adequada para a companhia e suas subsidiárias " e que há negociações em andamento com credores e "pontos negociais ainda sujeitos à concordância entre as partes".

No início do mês de fevereiro, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu à Oi uma medida cautelar que a protegia do bloqueio de ativos por um período de 30 dias. A companhia buscou a mesma medida junto à Justiça de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Na solicitação apresentada nesta quarta-feira, 1, a organização declarou uma dívida de R$ 43,7 bilhões. Do montante total, R$ 1 bilhão corresponde à classe 1, como são chamadas as dívidas trabalhistas.

Em um processo de recuperação judicial, uma empresa pode deixar de pagar os credores por um tempo, mas precisa apresentar um plano de restruturação. Em caso de falência, os ativos são vendidos a fim de permitir o pagamento das dívidas.