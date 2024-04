Onda de calor pesa no bolso do baiano | A TARDE

Nem mesmo o temporal que atingiu a Grande Salvador na última semana foi capaz de dissipar a onda de calor – que fez as vendas de ventilador, climatizador e aparelho de ar-condicionado usados crescerem até 70% na Bahia no último mês do verão 2024. O estado é o segundo do país com maior aumento nas comercializações e procura, atrás apenas do Tocantins, com 82%.

Levantamento realizado pela OLX, marketplace de classificados de produtos de segunda mão na internet, aponta que, entre 1° e 15 de março deste ano, o comércio de climatizador por meio da plataforma saltou 62% em relação à primeira quinzena de fevereiro. Na mesma comparação, as aquisições de ventilador cresceram 30%, e de ar-condicionado, 21%. Como a tendência é de o aquecimento só elevar, o ideal é o consumidor se programar para não ficar no sufoco.

De acordo com a diretora geral da OLX, Regina Botter, os itens podem ser adquiridos por meio do aplicativo com até 40% de economia em relação a um novo, caso do climatizador, cuja versão usada tem preço médio de R$ 358. O ar-condicionado seminovo é o líder no ranking de mais procurados, comercializados e anunciados entre os três artigos analisados (R$ 876). O ventilador segue na segunda colocação e, o climatizador, na 3ª.

“Já é consolidada a procura e compra de aparelhos usados que amenizam o calor na nossa plataforma a cada aumento de temperatura. Com preço médio até 40% menor em relação a um novo, os produtos de segunda mão podem tanto gerar renda extra como ser uma opção para quem tem o orçamento mais apertado”, afirma Regina Botter.

A reportagem apurou que o custo médio de um aparelho novo de ar-condicionado split de 9.000 BTUs a 24.000 BTUs, nos modelos tradicional e inverter (inteligente), sai por a partir de R$ 2.199. Ar-condicionado de janela de 7.000 a 10.000 BTUs, a partir de R$ 2.199.

Ventiladores de mesa de 30cm a 50cm, preços variando entre R$ 159 e R$ 389. E ventiladores de teto, tradicionais, sem lâmpadas, com lâmpadas de led e com controle remoto, entre R$ 199 e R$ 1.469. A cotação foi feita junto ao Home Center Ferreira Costa (lojas da Paralela e Barris).

Já a instalação de um aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTUs gira em torno de R$ 690, em caso de um serviço considerado padrão, ou “fácil”. Se o nível do trabalho for “intermediário”, o valor fica em R$ 720; “difícil”, R$ 750. É que há casos que envolvem risco maior, como quando, por exemplo, a condensadora (unidade externa) precisa ser fixada na fachada de um edifício, ou coisa que o valha.

Serviço de instalação

O ar-condicionado seminovo é o líder no ranking de mais procurados | Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A Tarde

Este é o custo médio da instalação de um ar-condicionado split de 9.000 BTUs. À medida que a potência do aparelho aumenta (12.000 BTUs em diante), o preço do serviço também vai subindo. Um split de 18.000 BTUs, com instalação simples, fica em R$ 810; moderado, R$ 840; difícil, R$ 880.

A tabela de preços é do técnico especializado em reparos elétricos, instalação e manutenção de ar-condicionado residencial, Albérico dos Santos, 54, dez anos de experiência. Ele conta que desde o período do Carnaval a procura pelo serviço expandiu cerca de 80%. E vem ampliando, diz.

“Com o calor aumentando, a demanda não para de crescer. Muito cliente procurando fazer troca por aparelhos mais fortes, com mais BTUs. A procura para instalar ventilador de teto também é alta, tudo como forma de melhorar o conforto”, fala.

Beto, como é chamado, falou com a reportagem enquanto realizava a instalação de um split de 12.000 BTUs em um apartamento do tipo estúdio no Rio Vermelho, na última terça-feira. No dia seguinte, tinha serviço agendado na Barra e em Amaralina –, este último na casa da médica veterinária Ludmila Rodrigues, 44, que comprou um ar-condicionado split de 9.000 BTUs de segunda mão, de uma conhecida, por R$ 1,1 mil.

Quanto ao preço, ela diz que foi “razoável”, pois era “o único que podia pagar”. Mas diz que tentou diversos outros anúncios em plataformas online, todas sem sucesso. “Fiz diversos contatos a partir de publicações recentes, mas todos tinham sido vendidos em questão de muito pouco tempo. Se anunciar, vende”, diz.

Ludmila conta que até então se virava com um ventilador e climatizador portáteis, mas que este último apresentou defeito. “Consegui viver sem (ar-condicionado na parede) até aqui. De agora em diante não tem mais como”, fala a médica veterinária.

Temperatura alta

Segundo divulgou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador registrou em março temperaturas acima da média, em um mês marcado por chuva abaixo do esperado. A temperatura mínima média na capital foi de 26,1°C, 2°C acima da média climatológica convencional da estação, de 24,1°C.

O gerente geral da Ferreira Costa Paralela, Edgar Barros, diz que, desde o início do verão 2023 até os primeiros meses de 2024, o aumento na procura dos itens da categoria de ar e ventilação é de cerca de 37%. “Mesmo em períodos chuvosos, Salvador é uma cidade quente, e as buscas por ar-condicionado e ventiladores são sempre movimentadas”, ressalta.

Nos Barris, onde a nova loja do grupo tem aproximadamente dez dias de inaugurada, o administrador Pedro Souto pontua que a categoria é uma das mais buscadas, “com foco nos equipamentos de ar-condicionado de 9.000 BTUs, e ventiladores de teto, mesa e coluna”.

A arquiteta Luciana Paraíso destaca que a primeira medida que o consumidor deve ter em mente na hora de preparar um ambiente para a instalação de um aparelho de refrigeração é contar com o auxílio de um profissional da área. Ela explica que o técnico saberá dimensionar melhor o espaço com relação a temperatura, versus capacidade do equipamento, e a posição em relação à incidência solar.

Luciana lembra que outras soluções podem e devem acompanhar essa intervenção, como instalação de película reflexiva nas janelas, bem como persianas, tudo de forma a se criar um “colchão para reter o calor”. Ainda segundo ela, o que também define um modelo de ar-condicionado a ser escolhido é a área técnica –, ou a falta dela no imóvel.

“Unidades condensadoras axiais (circulares) ocupam menos espaço e podem ser instalados na varanda, por exemplo, mas via de regra precisa de uma ventilação mínima para que haja a troca de calor. Em prédios antigos, sem a devida preparação, o ideal é, em uma reforma, fazer uma adaptação. Eu sempre pontuo com os clientes, que, mesmo que não se queira climatizar o ambiente naquele momento, já deixa a infraestrutura preparada para quando necessário”, diz Luciana.