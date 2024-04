Ovo da Páscoa mais caro do Brasil custa mais de R$ 4 mil | A TARDE

Apesar da maioria dos brasileiros (59%) planejar gastar até R$ 100 neste ano em ovos da Páscoa, segundo levantamento da plataforma TIM Ads, há produtos que podem chegar a mais do que esse limite para quem estiver a fim de abrir mais a carteira.

Com 5 kg, o ovo de Páscoa mais caro do Brasil custa R$ 4.500, tem cacau produzido na fazenda da própria empresa na Bahia, e só é vendido em São Paulo. Trata-se do "Au Lait", da marca Chocolat du Jour. Além da casca de chocolate ao leite, com 45% de cacau, ele é completamente recheado com ovinhos, coelhos e rodelas de chocolate.

"Au Lait", da marca Chocolat du Jour é o ovo mais caro do Brasil | Foto: Divulgação

Fundada em 1987, a empresa é adepta do “bean to bar” (“do grão à barra”, em inglês), isto é, controla todo o processo de fabricação do chocolate, desde a plantação do cacau, até a finalização do doce. Em seu site, o produto mais barato é um conjunto de seis bombons de R$ 72.