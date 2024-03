Páscoa: 59% dos brasileiros pretendem gastar até R$100 em presentes | A TARDE

Os consumidores estão de olho nos preços dos produtos de páscoa, e já estipulam um limite de gastos de R$ 100,00 para este ano. O levantamento da plataforma TIM Ads aponta que 59% dos entrevistados estão fixando o valor máximo para as finanças voltadas a essa época.

A pesquisa aponta que 74% dos entrevistados confirmaram que darão presentes nesta época do ano. Entre as opções, 23% dos participantes têm a intenção de comprar os tradicionais Ovos de Páscoa, enquanto outros 23% vão optar por outros tipos de chocolates. Cerca de 10% vão optar por dar lembrancinhas ou presentes manuais.

Leia também: Marcas baianas apostam em ovos de Páscoa para pessoas com restrições

Ainda conforme o levantamento, 56% responderam estar pesquisando em lojas físicas (supermercados, atacadistas e pequenos comércios), e 19% que estão fazendo por meio de lojas online. De olho em descontos, 46% afirmaram que pagarão em dinheiro ou por meio de PIX, contra 18% que pretendem utilizar o cartão de crédito.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 11 de fevereiro, com um total de 64.532 mil pessoas, que responderam o levantamento voluntariamente em troca do recebimento de bônus de internet. A amostragem é predominantemente jovem, com 76% dos participantes tendo até 35 anos.