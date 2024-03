Marcas baianas apostam em ovos de Páscoa para pessoas com restrições | A TARDE

Chocólatras de plantão já começam a preparar o bolso e o paladar para uma das épocas mais gostosas do ano: Páscoa. Mas nem todos podem ‘se lambuzar’ nessa delícia, seja por intolerância, alergia ou por opção.

No âmbito global, 36% dos consumidores têm alergia ou intolerância a um ou mais gêneros alimentícios e 64% seguem uma dieta que limita ou proíbe o consumo de alguns alimentos ou ingredientes, segundo pesquisa da empresa de informação Nielsen. Foi neste sentido que diversas marcas baianas decidiram também apostar nesse público, que movimentou, em 2016, R$ 93,6 bilhões em vendas de alimentos e bebidas saudáveis.

RaVegana

Fascinada pela ideia de desatrelar o veganismo ao consumo de alimentos saudáveis, em geral sem ou com pouco açúcar, Rachel Carneiro, 27, decidiu criar o RaVegana. Junto com a mãe, Rarye Peret, que é proprietária da empresa, elas são responsáveis por administrar e produzir receitas de chocolate 100% sem origem animal para veganos.

“Há uns anos, eu consumia bolo de banana integral, sem açúcar. Mas eu queria comer doces, assim como as pessoas comem aqueles que são de origem animal. Então, primeiro fiz um teste para mim, e depois eu levei para faculdade. E meus amigos gostaram. Passei a vender na Ufba [Universidade Federal da Bahia], e à medida que fomos crescendo, tomamos espaço na casa de minha mãe e depois passamos a ter a nossa primeira cozinha física. Hoje já estamos com nossa loja”, contou a idealizadora.

Rachel Carneiro e sua mãe Rarye Peret, idealizadoras do RaVegana | Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Com o objetivo de agradar o paladar de quem também gosta de ‘pisar na jaca’ com o chocolate, a RaVegana lançou a ‘Torta Ogra’, um dos produtos mais vendidos da marca. Na Páscoa, as idealizadoras decidiram criar o ‘Ovo Ogro’, uma versão de ovo de Páscoa da receita feita de chocolate, biscoito e caramelo.



Neste ano, elas vão apostar em ovos de Páscoa também com sabor de chocolate branco e pistache, e pretendem aumentar em 30% o faturamento somente com a venda dos ovos. Apesar de não categorizar seus produtos como saudáveis, a RaVegana também conta com opções saudáveis, sem trigo e sem açúcar. Além disso, elas também se preocupam em verificar fornecedores para que todos insumos sejam livre de ingredientes de origem animal.

A loja fica localizada na Rua Aurelino Silva, 6, em Amaralina. Às segundas e terças-feiras, a RaVegana funciona das 11h às 16h, pelo Ifood e WhatsApp. De quarta a sexta-feira, a loja física está aberta ao público, das 11h às 18h. No sábado, a marca atende brunch (mistura de refeições de café da manhã e almoço), das 11h às 19h. Duas vezes por semana, elas também estão na Feira Vegana Salvador, evento que reúne marcas veganas no Parque da Cidade.

Intégré Confeitaria Saudável

Se conhecemos um lado saboroso nada saudável, desta vez entramos em um cenário gostoso e LowCarb - dieta que reduz carboidratos da alimentação e prioriza a ingestão de alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis. Mas o que essa dieta tem a ver com a páscoa? Tudo!

A Intégré nasceu em 2021, pela nutricionista Tâmara Mota, com objetivo de unir o saudável a doces saborosos. A marca prepara receitas voltadas a pessoas diabéticas, intolerantes a lactose e a glúten, e pessoas que buscam alimentação saudável, mas não querem se distanciar do maravilhoso sabor do chocolate.

“Queremos resgatar momentos especiais que muitas vezes são limitados por restrições alimentares, proporcionando boas experiências e a alegria de compartilhar momentos especiais, sem abrir mão dos cuidados com a saúde”, explica Tâmara.

Sócia da Intégré Maria Carmem Barretto de Araújo (esquerda) e Tâmara Mota (direita) | Foto: Tati Freitas

A Páscoa não é uma data impensada para a Intégré. Neste ano, a marca está preparando uma seleção especial de ovos, com sabores diversos, entre eles de Pistache (branco e preto), Prestígio, Cookies and Cream, Doce de Leite com Amêndoas, Ferrero, Brigadeiro, Brownie com Doce de Leite, Ouro Branco, além de outras opções variadas como bombonieres e kits kids.

Para a produção de ovos de páscoa, a empresa mantém o cuidado com o seu público selecionando ingredientes naturais, ricos em antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis, já que também é uma das datas em que a Intégré é mais procurada no ano. Na páscoa de 2024, a empresa está otimista em dobrar o faturamento alcançado no ano anterior

Atualmente, lideram a empresa em Salvador, Tâmara e a sócia Maria Carmem Barretto de Araújo, com cozinha sediada no bairro Jardim Apipema. A marca funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados 9h às 13h, através do WhatsApp pelo número (71) 9639-1054 ou no site www.integreconfeitaria.com.br.

Carol Nutri

A história da Carol Nutri começou com objetivo de “salvar vidas e vender cura através de comidas inclusivas e afetivas”. Caroline Cardoso começou vendendo marmitas congeladas por ‘um beliscão do destino’ da tia quando foi perguntada se conhecia alguém que trabalhava na área. Anos se passaram e ela iniciou uma nova etapa quando começou o curso de graduação.

“Na minha infância, eu já amava fazer comida, com os meus pais, na época em que meu pai tinha leucemia. Quando eu fiz nutrição, vinculei a comida saudável ao meu pai. Criei e idealizei o Carol Nutri a partir disso. Eu achava que essa alimentação no Hospital das Clínicas era uma forma que eu tinha de levar cura para os meus pacientes de uma forma saudável”, explica a nutricionista

Foi por um paciente alérgico da nutricionista que a Carol Nutri passou a produzir alimentos voltados para pessoas com restrições alimentares e intolerâncias. A idealizadora conta que a procura é muito grande já que cada vez mais as pessoas estão apresentando algum tipo de restrição devido à manipulação de alimentos pela indústrias alimentares com o uso de conservantes, aditivos e outros produtos.

A ideia de unir a alimentação saudável e segura também foi um dos objetivos para a páscoa da Carol Nutri. Todos os ovos de páscoa da marca são feitos à base de castanha de caju e óleo de coco. A casca do ovo é feita de cookie vegano assado e banhado no chocolate vegano, sem açúcar e sem leite. O diferencial da marca é que o cliente, além de escolher se põe recheio, brownie e cookie, também decide se o ovo será vegano, sem açúcar, sem glúten, sem lactose ou feito pensando em pessoas com APLV - alergia para à proteína de leite de vaca.

Caroline Cardoso, idealizadora do CarolNutri | Foto: Divulgação

A cozinha do negócio de Caroline conta com 14 salas padronizadas sem glúten e lactose, e aptas para celíacos, sem riscos de contaminação cruzada - o que aumenta ainda mais a segurança da produção para essas pessoas. Além disso, a marca ainda possui uma sala específica para a produção de produtos para APLV.

“Os nossos cuidados são esse, sempre a manutenção do controle de funcionários, de treinamento de funcionários, limpeza, produtos sempre laudados, com vigilância sanitária sempre atuante. Então o nosso diferencial é esse: atuar num momento tão importante que é a Páscoa, envolvendo chocolate totalmente vegano, sem açúcar, voltado para esse público. É inclusão social e afetividade”, relata Caroline.

A cozinha central fica localizada na Boca do Rio e funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 16h. O restaurante, no Costa Azul, funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h, e domingo, das 9h às 18h. Os pedidos podem ser feitos, tanto presencialmente, quanto pelo site (carolnutrii.com.br) e pelo Ifood.