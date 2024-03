Pedidos de recuperação judicial tem alta de 62,0% | A TARDE

Em janeiro foram realizados 149 pedidos de recuperações judiciais. Esse número representa uma alta de 62,0% comparado com o mesmo período de 2023, quando foram registradas 92 solicitações. Os dados foram divulgados pela Serasa Experian.

Em relação a dezembro de 2023, o aumento foi de 46,1%. De acordo com o levantamento, em janeiro as Micro e Pequenas Empresas impulsionam o aumento das recuperações judiciais, com 99 requerimentos, seguidas pelas “Médias”, com 32 requerimentos e “Grandes” companhias, com 18.

“Serviços” foi o responsável pelo maior volume de requisições no período. Já “Comércio” ficou em segundo lugar e, em sequência, os setores “Indústria” e “Primário”. Segundo Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, apesar dos sinais de melhoria, com a queda da inflação e das taxas de juros, no contexto de recuperação judicial, a resposta é mais demorada.

Pedidos de falências

As solicitações de falências tiveram baixa de - 4,2%, passando de 72 pedidos em janeiro de 2023 para 69 no primeiro mês de 2024. Em relação a dezembro de 2023, quando foram registradas 48 requisições, o aumento foi de 43,8%.

Também foram às “Micro e Pequenas” empresas que ficaram com a maior parte dos requerimentos, foram 38 no total. Em seguida estão as “Médias”, com 16, e “Grandes”, com 15. No recorte por setores, o “Primário” não marcou demandas, já “Serviços” e “Comércio” apontaram 26 e, “Indústria”, 17.