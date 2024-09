'Pente-fino’ do INSS só cortou 40% do previsto pelo governo para 2024

O progresso lento dificulta a meta fiscal de zerar o déficit até 2025 - Foto: Divulgação/INSS

A revisão dos gastos públicos, uma das principais estratégias da equipe econômica para equilibrar as contas, está progredindo lentamente e dificulta a meta fiscal de zerar o déficit até 2025. Há também incertezas sobre a capacidade do governo de arrecadar R$ 166 bilhões em receitas extras no próximo ano.

Para 2024, o governo prevê economizar R$ 10 bilhões, principalmente com o INSS, mas, a quatro meses do fim do ano, apenas cerca de 40% dessa economia foi alcançada. Em 2025, espera-se uma redução adicional de R$ 25,9 bilhões em gastos obrigatórios relacionados ao INSS.

Especialistas questionam se essas medidas serão suficientes e ressaltam que mudanças estruturais e desindexação do Orçamento são essenciais para a sustentabilidade fiscal. No entanto, o governo adiou essas discussões para o próximo ano devido às eleições municipais.

O pente-fino nos benefícios, iniciado no ano passado, visa combater fraudes e irregularidades, com o Bolsa Família sendo o foco inicial após evidências de pagamentos indevidos no final do governo Jair Bolsonaro.