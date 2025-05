Perdigão e Sadia: Marfing e BRF anunciam fusão e formam gigante mundial

A Marfrig já era dona de 50,49% do capital total da BRF - Foto: Divulgação

A Marfrig, uma das maiores produtoras de carne bovina do país, e a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciaram, nesta quinta-feira, 15, um acordo para se fundirem, formando uma única companhia com faturamento anual estimado em R$ 150 bilhões.

A operação ocorrerá por meio da incorporação das ações da BRF pela Marfrig, que já detém 50,49% da empresa de alimentos. O valor de mercado da fatia restante da BRF é de cerca de R$ 17 bilhões.

Os acionistas da BRF receberão ações da Marfrig (na proporção de 0,8521 por cada papel da BRF) ou, alternativamente, até R$ 19,89 por ação. Com a fusão, a BRF se tornará uma subsidiária integral da Marfrig, que passará a se chamar MBRF Global Foods Company S.A.. A BRF, por sua vez, deixará de ter capital negociado na B3.

A nova empresa planeja listar ações nos EUA e estima sinergias de mais de R$ 800 milhões por ano, com ganhos em logística, marcas e estrutura corporativa. Além disso, projeta uma otimização fiscal de até R$ 3 bilhões em valor presente líquido. Ambas as empresas também distribuirão dividendos — R$ 3,5 bilhões pela BRF e R$ 2,5 bilhões pela Marfrig.

A proposta será votada em assembleias de acionistas no dia 18 de junho. Se aprovada, a fusão criará uma gigante brasileira do setor de alimentos, com presença global e força ampliada no mercado.

Gigante de alimentos

De acordo com o comunicado enviado ao mercado resume a ambição do negócio: "A Incorporação de Ações visa à criação de uma empresa global de alimentos com base em uma plataforma multiproteínas, forte presença nos mercados doméstico e internacional, diversificação de portfólio, escala, eficiência e sustentabilidade, conferindo benefícios significativos para as ambas as Companhias, seus acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores e demais stakeholders, gerando sinergias operacionais, financeiras e estratégicas".