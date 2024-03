Pesquisa revela expectativas dos pequenos negócios baianos em 2024 | A TARDE

Uma recente pesquisa apresentou as expectativas dos proprietários de pequenos negócios para o ano de 2024. O estudo do Sebrae Bahia revelou que a maioria dos empreendedores busca aumentar o faturamento (75%), aprimorar a gestão (46%) e aperfeiçoar as estratégias de marketing e vendas (37%).

Esses objetivos, identificados como os principais para os pequenos negócios baianos em 2024, apontam para uma visão otimista do futuro por parte dos empreendedores locais.



A pesquisa ainda destacou a importância de temas como marketing digital, produtividade e empreendedorismo para o sucesso dos negócios. Outros aspectos como personalização do atendimento, marketing de influência e sustentabilidade também foram apontados como tendências de destaque para o ano. Em relação à adoção de tecnologias inovadoras, 37% dos entrevistados pretendem utilizar inteligência artificial em seus negócios.

Para atender às demandas e tendências identificadas na pesquisa, o Sebrae afirma que oferece uma gama de produtos digitais que visam capacitar empreendedores para o sucesso em um cenário em constante evolução.

O guia “Tendências para Empreendedores em 2024” é um exemplo disso. Online e gratuito, guia apresenta as principais tendências de mercado e negócios para o ano de 2024, fornecendo insights para aqueles que desejam iniciar um novo negócio ou adaptar um já existente. Com foco em temas como inovação, empreendedorismo social, diversidade e inclusão, sustentabilidade, presença digital e experiência do cliente, o guia é uma ferramenta importante para os empreendedores que desejam se destacar no mercado atual.

As sete principais tendências para 2024 incluem:

1. Adoção de tecnologias inovadoras: empresas que investem em inovação terão vantagem competitiva.

2. Empreendedorismo social em ascensão: negócios com propósito social são cada vez mais reconhecidos e valorizados.

3. Valorização da diversidade e inclusão: empresas que promovem a diversidade serão reconhecidas e valorizadas.

4. Sustentabilidade em destaque: empresas focadas em práticas sustentáveis ganham espaço e visibilidade.

5. Negócios digitais em crescimento: o comércio eletrônico e a presença digital tornam-se vitais para empresas.

6. Experiência do cliente em foco: a satisfação do cliente ganha importância estratégica para os negócios.

7. Novos modelos de negócios: surgem oportunidades com modelos de negócio alternativos e inovadores.