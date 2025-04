Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do diesel

A mudança entra em vigor a partir desta terça-feira, 1° - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Petrobras vai reduzir o preço médio do diesel vendido em suas refinarias em 4,6%, afirmou a presidente Magda Chambriard, nesta segunda-feira, 31. A informação foi confirmada durante o evento de assinatura de protocolo de intenções de um programa ambiental com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O valor por litro passará a ser comercializado, em média, a R$ 3,55 por litro — uma redução de R$ 0,17 por litro. A mudança entra em vigor a partir desta terça-feira, 1°.

Em nota, a Petrobras detalhou o reajuste: “Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,05/litro, uma redução de R$ 0,15 a cada litro de diesel B”.

Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu, desde dezembro de 2022, os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 0,94 / litro, uma redução de 20,9%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,45/ litro ou 29,0%.

No evento do BNDES, Chambriard ainda se manifestou sobre o querosene de aviação, o QAV. De acordo com ela, serão anunciados novos preços para o produto nesta terça-feira, 1°. “Será uma queda legal”, prometeu.