Debate sobre empreendedorismo marca encontro de associações comerciais

Evento discutiu empreendedorismo, cooperativismo e sistema eleitoral - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Em celebração aos 213 anos sendo a principal célula do associativismo da classe produtiva do Brasil e das Américas, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) reuniu as principais entidades empresariais e políticas para debater assuntos que fomentam a economia e a política brasileira.

Com o mote, “Encontro Nacional de Integração do Associativismo: Mais de Dois Séculos de Cooperação e Desenvolvimento”, o evento tem objetivo de ampliar as discussões para o fortalecimento da representatividade das associações comerciais e no avanço de pautas relevantes para o empreendedorismo brasileiro apoiando ações da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo (FPE) e da Frente Parlamentar Mista do Comércio e Serviços (FCS).

O evento está sendo realizado na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB) | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O encontro vai debater e identificar soluções inovadoras que contribuam para o fortalecimento das empresas vinculadas, a ampliação do comércio e serviço, e o desenvolvimento contínuo do ambiente de negócios no Brasil. Para o presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, o evento também representa uma preocupação no apoio aos empresários do país para resolver questões sociais como a desigualdade.

“Esse país precisa de crescimento econômico, precisamos apoiar cada vez mais o empreendedorismo, a livre iniciativa para que a gente consiga resolver os graves problemas que nós temos, principalmente das desigualdades. O nosso papel é defender causas, defender projetos para o país. É evidente que nosso sistema é político, não partidário, mas nós estamos aqui para defender causas e projetos para o país”, disse ele.

De acordo com Paulo Sérgio Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia, o encontro será uma oportunidade única de falar sobre integração e cooperativismo na sociedade, principalmente sobre o papel e os direitos da sociedade.

“O primeiro encontro de integração da Associação Comercial da Bahia, que é um marco, tem tudo haver com consciência cidadã participativa transformadora. A gente precisa acreditar em nossa União e principalmente em nossa Constituição e da nossa sociedade civil participativa porque a gente também precisa participar. Se para nós, empresários temos que acreditar em um mercado rico, temos que pensar em um povo rico e capaz de ter uma educação eficiente , segurança pública e organização. E o evento tem o objetivo de pensar nessa integração”, disse Paulo Sérgio Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia.

Sérgio Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

“A gente chama a atenção da responsabilidade do seu cidadão brasileiro, da autoestima do cidadão. A gente vai discutir formas de o brasileiro se sentir pertencente ao país. Vamos fortalecer a consciência cidadã participativa transformadora. É o primeiro e o segundo setor unidos para esse objetivo”, completou ele.

O evento está sendo realizado na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), em Salvador, e reúne, além de 50 associações comerciais, diversas autoridades públicas e políticas como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o prefeito de Salvador Bruno Reis, os senadores Otto Alencar (BA) e Efraim Filho (PB), bem como os deputados Antônio Brito (BA), Zé Neto (BA), Gilberto Abramo (MG), Domingos Sávio (MG), Júlio Lopes (RJ) e Joaquim Passarinho (PA).

O governador da Bahia reforçou a importância do evento para a união dos dois setores, bem como o esforço da integração e associativismo na sociedade, onde apresentou a intenção de levar a discussão para o consórcio de governadores do Nordeste.

“O evento é a nossa disposição em querer somar e caminhar juntos. A Bahia está sediando esse primeiro esforço de integração e associativismo. Eu entendi o recado de vocês, e o que eu puder fazer junto aos meus colegas governadores, eu farei. Temos um Consórcio Nordeste de Governadores, e eu gostaria muito que a gente pudesse apresentar um diálogo com esse fórum sobre o papel da gente enquanto governador junto ao segmento”, disse ele.

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues discursa no evento | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Presente no evento, o prefeito de Salvador Bruno Reis também celebrou o evento e destacou a importância das discussões na capital baiana.

“O evento nacional reúne representantes das 50 maiores e principais associações comerciais do Brasil, portanto a classe empresarial classe produtiva, a classe empreendedora que vem aqui para fortalecer ainda mais e integrar o associativismo, que é tão importante. Quando a gente analisa os índices das nações de desenvolvimento, aquelas que são mais desenvolvidas são as que têm instituições fortes. Então como nós temos instituições fortes, nós temos um país forte, também foi importante a cidade para apresentar Salvador, nosso potencial, nossas oportunidades de investimentos e de negócios”.