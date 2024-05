Petrobras contrata sondas para perfuração de poços de petróleo na BA | A TARDE

Foi lançado nesta sexta-feira, 26, o processo de licitação para contratação de quatro sondas de grande porte, que vão perfurar poços de produção de petróleo e gás onshore (em terra) nos campos de Araçás, Fazenda Azevedo, Massapê, Taquipe, Fazenda Boa Esperança, na Bahia, e de Rio do Urucu, Sudoeste do Urucu e Leste Urucu e Arara Azul, no Amazonas. As sondas podem perfurar poços de até 4.000m de profundidade.

As sondas devem iniciar as operações no segundo semestre de 2025. Diante disso, a estatal retoma o desenvolvimento da produção de campos terrestres nos estados da Bahia e Amazonas, sendo o primeiro, com extração majoritária de óleo e o segundo, de gás.

As contratações estão em consonância com o Planejamento Estratégico 2024-2028+ da companhia, que prevê investimento de até US$ 1,7 bilhão em projetos de desenvolvimento da produção e infraestrutura de campos terrestres de óleo e gás.

“A previsão inicial é de que essas sondas já comecem a operar no segundo semestre de 2025. Na Bahia teremos exploração de petróleo, enquanto no Amazonas será explorado o gás natural” informa Bacelar, acrescentando que serão gerados mais de mil empregos em nosso estado. “O investimento deverá chegar a 1,7 bilhão de dólares no desenvolvimento desse projeto de infraestrutura para produção nos campos terrestres. Serão explorados os campos de Araçás, Fazenda Azevedo, Massapê, Taquipe (em São Sebastião do Passé), Fazenda Boa Esperança, entre vários outros do estado da Bahia”, explica o Deyvid Bacelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP).