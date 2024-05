Deyvid Bacelar ataca privatização da RLAM: "O povo paga a conta" | A TARDE

Presente no evento convocado por centrais sindicais que comemora o Dia do Trabalho, o dirigente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, voltou a criticar a privatização da Refinaria Landulpho Alves e a gestão da Acelen, que detém os direitos da admnistração do espaço, após mais uma alta nos preços do gás de cozinha e da gasolina no estado.

" Os mais prejudicados no processo de privatização da nossa refinaria Landulpho Alves, são os trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão pagando gás de cozinha a mais de R$ 140 e gasolina acima dos R$ 6,50. Ou seja, temos os trabalhadores pagando a conta da privatização aqui no nosso estado", pontuou.

Segundo o líder sindical, a FUP segue na expectativa de que a Petrobras avance na negociação com o grupo árabe Mubadala Capital para retomar o controle da planta, capaz de produzir 377 mil barris/dia de produtos de alto valor agregado, e responsável pelo abastecimento de todo o estado da Bahia, além de outros no Nordeste e Minas Gerais.



"Estamos na busca da reestatização da refinaria pela nossa querida Petrobrás", desejou.