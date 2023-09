Petrobras desiste de vender Bahia Terra; veja situação de ativos

A Petrobras cancelou a venda dos Polos Urucu e Bahia Terra, do Campo de Manati e de sua subsidiária na Argentina, a Petrobras Operaciones. A decisão foi justificada por causa da aderência dos quatro ativos ao portifólio da empresa, e ao seu perfil de rentabilidade.

Quanto aos demais ativos, a Petrobras afirmou que a permanência no portfólio será reavaliada periodicamente com base em premissas atualizadas de rentabilidade, aderência estratégica, oportunidades de descarbonização e estágio de sua vida produtiva. Aqueles cujo desinvestimento seja aprovado pelo diretoria serão oportunamente comunicados ao mercado.

"Dar continuidade aos processos de desinvestimento relativos (i) à participação de 20% na sociedade Brasympe, proprietária da unidade termoelétrica (UTE) Termocabo, movida a óleo combustível (ii) à participação de 20% na UTE Suape II, também movida a óleo combustível, e (iii) à participação de 18,8% na UEG Araucária S.A.

Essas decisões resultam de um processo de gestão ativa do portfólio da Petrobras, por meio do qual os diversos ativos são constantemente avaliados em linha com os direcionadores estratégicos mais atuais da companhia", diz o comunicado da Petrobras.