Petrobras faz descoberta surpreendente de petróleo em Búzios

Descoberta reafirma o potencial do pré-sal no campo de Búzios

A Petrobras comunicou nesta sexta-feira, 14, a descoberta de óleo com a perfuração de um poço na região oeste do campo de Búzios. O poço está localizado a 189 km da costa do Rio de Janeiro e foi perfurado em profundidade d’água de 1.940 metros.

Os testes realizados a partir de 5.600 metros de profundidade confirmaram a presença de reservatórios de petróleo por meio de perfis elétricos, que serão posteriormente caracterizados por meio de análises de laboratório.

"A descoberta reafirma o potencial do pré-sal no campo de Búzios. O Consórcio da Jazida Compartilhada de Búzios, formado pela Petrobras como operadora (participação de 88,98%), em parceria com a CNOOC (7,34%) e a CNPC (3,67%), tendo a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) como gestora, dará continuidade às análises dos resultados para continuidade das atividades na área", disse a Petrobras, em nota.