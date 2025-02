Codeba inicia obra de dragagem no Porto de Ilhéus

Porto de Ilhéus - Foto: Divulgação

A Autoridade Portuária da Bahia (Codeba) deu início, nesta sexta-feira, 14, à operação de dragagem de manutenção do Porto de Ilhéus, um marco para a infraestrutura portuária e logística do sul da Bahia. A obra, que recebeu um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, passou por rigorosos procedimentos para garantir a segurança da navegação, a eficiência operacional e a sustentabilidade ambiental.

Desde a chegada da draga, em 29 de janeiro, diversas etapas foram concluídas, incluindo o treinamento dos comandantes da embarcação, exigência da Marinha do Brasil para assegurar a segurança da navegação. Além disso, foram realizadas coletas pré-dragagem para garantir que o processo ocorra sem impactos negativos ao meio ambiente. A operação também conta com fiscalização técnica rigorosa, incluindo batimetrias para atualizar o volume de material a ser dragado, assegurando precisão e eficiência no trabalho.

A dragagem tem como objetivo manter a plena navegabilidade do porto, ampliar sua capacidade de atendimento a navios maiores – passando de 30 para 45 mil toneladas –, reduzir custos operacionais e garantir a segurança das embarcações que utilizam a infraestrutura de acostagem para movimentação de cargas tanto na cabotagem quanto no longo curso.

Com essa iniciativa, a Codeba reafirma seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região, impulsionando os setores industrial e agrícola, que dependem diretamente da eficiência logística do porto. A obra também fomenta novas oportunidades de negócios e gera empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia local.

A preservação ambiental é uma prioridade neste processo. O plano de dragagem foi amplamente estudado e aprovado pelos órgãos competentes, como o Ibama, que estabeleceu diretrizes para minimizar impactos ao ecossistema local. Entre as medidas adotadas, destacam-se o monitoramento contínuo da fauna e flora marinhas antes, durante e após a obra, além da destinação adequada dos sedimentos dragados.

“Esse compromisso com a sustentabilidade coloca o Porto de Ilhéus como um exemplo de integração entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental, um equilíbrio fundamental para garantir que a região continue crescendo sem comprometer seus recursos naturais”, destaca o diretor-presidente da Codeba, Antonio Gobbo.