Petrobras reduz quase 29% das emissões de gases de efeito estufa

A empresa anunciou a alocação de US$ 2,2 bilhões em projetos de descarbonização. - Foto: André Motta de Souza / Agência Petrobras

A Petrobras tem avançado na descarbonização de suas operações no E&P, alcançando uma redução de aproximadamente 28,6% nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em suas atividades entre 2015 e 2023.

O dado foi publicado nesta quarta-feira, 28, no terceiro Boletim de Produção e Exploração de Petróleo e Gás, de periodicidade trimestral. A terceira publicação analisa a produção de petróleo e gás no Brasil no segundo trimestre de 2024, com base nos dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No atual Plano Estratégico 2024-2028+, a Petrobras definiu como meta expandir sua produção e, simultaneamente, promover a redução das emissões no setor de E&P. Para alcançar esse objetivo, a empresa anunciou a alocação de US$ 2,2 bilhões em projetos de descarbonização.

Segundo a Petrobras, a produção média de petróleo e gás natural no segundo trimestre de 2024 foi de 4,21 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Já a produção do pré-sal no período foi de 3,30 milhões, valor que representa 78,4% da produção nacional.

A produção do pós-sal e terrestre foi de, respectivamente, 707,7 mil e 209,3 mil por dia.

Outros dados

Além da descabornização e a produção nacional de óleo de gás natural, o relatório traz também outros avanços são essenciais, como:

➧ Análise detalhada da produção nacional de petróleo e gás natural (por ambiente, bacia, estado e por operador e concessionário).

➧ Fluxos de importação e exportação de petróleo no Brasil.

