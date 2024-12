PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre de 2024

O melhor resultado foi do setor de Serviços, que cresceu 0,9% - Foto: Agência Brasil

O PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 em comparação aos três meses anteriores, de acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 3. Em relação ao 3º trimestre de 2023, o PIB avançou 4%.

O melhor resultado foi do setor de Serviços, que cresceu 0,9%, seguido pela Indústria, que avançou 0,6%. A Agropecuária recuou 0,9%.

Segundo números da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a economia brasileira teve o oitavo melhor desempenho entre as 30 maiores do mundo, empatando com a China e maior que os EUA (0,7%). Dinamarca, Indonésia, Índia, Lituânia e México lideram o ranking.