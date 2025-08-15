'Pix do BRICS': modalidade é desejada para reduzir dependência do dólar

Pix inspira plataforma de pagamentos para o BRICS - Foto: © Bruno Peres | Agência Brasil

O bloco econômico BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e novos integrantes como Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia, está prestes a lançar o BRICS Pay.

O objetivo é disponibilizar no mercado uma plataforma de pagamentos digitais internacionais inspirada no sucesso do Pix brasileiro.

Desenvolvido com tecnologia blockchain e capacidade para processar até 20 mil transações por segundo, o sistema promete operações rápidas, seguras e de baixo custo, conectando bancos centrais e instituições financeiras dos países-membros. A informação é do jornal Estadão.

A proposta central é permitir que as transações comerciais ocorram diretamente em moedas locais, como real, yuan e rúpia, eliminando a necessidade de conversão para o dólar.

Pix como referência

O Pix, criado pelo Banco Central do Brasil em 2020 e que movimentou R$ 7 trilhões apenas no primeiro trimestre de 2025, foi o modelo usado como base para o BRICS Pay.

A experiência brasileira com pagamentos instantâneos serviu como inspiração para desenvolver uma solução adaptada ao comércio exterior.

Objetivos estratégicos do BRICS Pay:

Reduzir a dependência do dólar nas transações internacionais

Facilitar o comércio entre países em moedas locais

Fortalecer a autonomia financeira frente a sanções

Aumentar a competitividade das exportações do bloco

Pressões e reações internacionais

O lançamento acontece em um contexto de tensões geopolíticas. Nos EUA, autoridades consideram o sistema uma ameaça à supremacia do dólar, presente em 84% das transações globais.

O ex-presidente Donald Trump chegou a ameaçar impor tarifas de até 100% a países que deixarem de usar a moeda americana. Já o economista Sergey Glazyev, conselheiro russo para integração econômica, afirmou que a plataforma é um marco para o Sul Global, reduzindo riscos de bloqueios financeiros.