Pix: saiba como liberar o limite de transações em aparelhos novos

Uma das mudanças é no limite de transferência em aparelhos novos - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Passaram a valer nesta sexta-feira, 1º, as novas regras estabelecidas pelo Banco Central para o Pix, com objetivo garantir maior segurança nas transações para impedir fraudes. Uma das mudanças é no limite de transferência em aparelhos novos, que está limitada a R$ 200. De acordo com o Banco Central, para realizar transações com valores maiores, basta registrar o novo dispositivo no aplicativo de sua instituição.

O Chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro (Decem) do Banco Central, Ricardo Mourão, explica como registar um novo aparelho. Para os dispositivos atuais, nada mudará.

Segundo Mourão, o usuário deve procurar a opção para fazer o gerenciamento de dispositivos no aplicativo da sua instituição de relacionamento e solicitar o cadastro do novo dispositivo.

“Cada instituição possui seu próprio procedimento de cadastro, então basta seguir as instruções fornecidas durante o procedimento”, explica Mourão.

Após o cadastro ser finalizado, as transações naquele dispositivo poderão ser realizadas considerando o limite originalmente estabelecido pela instituição para o cliente. Após isso, será exigida autenticação em dois fatores para evitar tentativas de cadastramento por um fraudador caso ele tenha acesso indevido à senha do usuário.