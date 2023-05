Prazo para declaração do Imposto de Renda termina na próxima quarta

Os brasileiros e brasileiras que ainda não acertaram as contas com o 'Leão', tem até a próxima quarta-feira, 31, para declarar o Imposto de Renda à Receita Federal. O prazo vai até as 23h59, após isso, o contribuinte que não entregou a declaração deverá pagar uma multa de 1% ao mês sobre o montante devido apurado. A quantia mínima é de R$ 165,74 e a máximo de 20% do total da dívida.

Além disso, a cada mês a multa é corrigida em 1% ou fração de mês de atraso sobre o valor devido. Ou seja, quanto mais tempo ficar sem declarar, mais o contribuinte que 'dormiu no ponto', deverá pagar.

Já para aqueles que já sabem que não conseguiram completar todos os dados necessários até às 23h59 de quarta, podem declarar o IR com as informações que já tem e completar o restante posteriormente, por de 'declaração retificadora'. Assim, o contribuinte consegue escapar da multa.

O prazo de retificação do IR 2023 é de até cinco anos após a declaração original.