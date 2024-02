Prazo para pagar taxa do Concurso Nacional Unificado acaba nesta sexta | A TARDE

Os inscritos no Concurso Nacional Público Unificado (CNU) têm até esta sexta-feira, 16, para pagar a taxa de inscrição. Dos 2,65 milhões de candidatos, 1,1 milhão ainda não fizeram o pagamento, segundo informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGISP).

Para cargos de nível superior, o valor é de R$ 90, e os de nível médio, de R$ 60. A taxa pode ser paga através do banco ou por meio de Pix, fazendo uso de QR Code. Os dados finais e a confirmação da inscrição podem ser visualizados a partir do dia 29 de fevereiro, no site da Cesgranrio.

A partir do dia 29 de abril também estará disponível a consulta sobre o local de prova. A previsão é que no dia 3 de junho sejam divulgados os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação. No dia 30 de julho deve sair o resultado final com a classificação dos aprovados.

No certame, são oferecidas 6,6 mil vagas em 21 órgãos públicos federais. A prova será realizada no dia 5 de maio, em todo o Brasil.