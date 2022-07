Preço da gasolina fica abaixo de R$ 6 pela 1ª vez desde agosto de 2021

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina apresentou queda de 2,9% nos postos brasileiros esta semana. O valor do combustível atingiu valores próximos aos de agosto de 2021, com o preço inferior a R$ 6.

A gasolina está em trajetória de queda há 4 semanas, devido à adoção do teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS) pelos Estados.

Na última terça-feira, 19, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,20 por litro nas refinarias. Segundo a Fecombustíveis, associação que representa os postos, o reajuste deve reduzir o valor do combustível na revenda em R$ 0,15 por litro.

Na Bahia, de acordo com a ANP, desde a última semana, o preço médio caiu 3,6%, e finaliza o período em R$ 6,21.

O preço máximo encontrado nos postos de combustíveis foi de R$ 7,75 em Altamira, no Pará. Já o menor valor detectado pela Agência foi de R$ 5,09 em Passos, Minas Gerais.

Enquanto os preços da gasolina caem, o diesel mantém patamar de cerca de R$ 7,50. O litro do combustível foi vendido a R$ 7,55 na média nacional, redução de 0,4% ante a semana anterior. Na Bahia, o preço médio do combustível está em R$ 7,56, uma queda de 0,70% desde a semana anterior.