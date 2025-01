Presidente da Fundação Banco do Brasil visita sede do A TARDE

Presidente da Fundação Banco do Brasil, Kleytton Guimarães Morais - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O presidente da Fundação Banco do Brasil, Kleytton Guimarães Morais, esteve nesta terça-feira, 7, na sede do Grupo A TARDE, após cumprir uma série de agendas em Salvador para discutir políticas públicas focadas em comunidades vulneráveis, como a dos catadores de materiais recicláveis contemplados por iniciativas de fortalecimento da reciclagem e inclusão socioprodutiva.

Para atender a essa agenda, o presidente iniciou visitas a empreendimentos independentes de catadores de recicláveis autônomos, a fim de compreender os processos de trabalho, e fortalecer a renda, melhoria das condições de vida, regulamentação de documentos e segurança alimentar.

“Montamos uma agenda que já vem sendo adiada em função de outras agendas que concorreram no ano passado, mas a Fundação tem um compromisso histórico com alguns públicos. A fundação prioriza alguns públicos na sua atuação, e os catadores e catadoras são um deles. Desde o início, desde os primórdios da construção da política nacional de inclusão social produtiva, em que a Fundação é parceira, e estruturou isso por meio da política pública, atendendo a 10 mil catadores do Brasil, através de um processo de capacitação e formação para o coletivo, para construir instituições, associações ou cooperativas, ou empreendimentos solidários, que pudessem dar voz e vez aos catadores e catadores”, explica ele.

O presidente, o assessor do presidente, Cláudio Brennand, e o assessor de comunicação da Fundação Banco do Brasil, André Cabral, foram recebidos pelo diretor de relações institucionais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, pela diretora de veículos impressos, Mariana Carneiro e pela gerente executiva do Programa A TARDE Educação, Andréa Silveira.

O gestor da fundação teve ainda a oportunidade de discutir, durante sua agenda em Salvador, o retorno do projeto de construção de um consórcio iniciado no ano passado. O objetivo é revitalizar três redes que abrangem a Região Metropolitana, o território de Alagoinhas e o de Santo Amaro da Purificação. A ação vai organizar a jornada dos trabalhadores e auxiliá-los na geração de emprego e renda.

“Estamos falando da construção de um galpão central que vai dialogar com os processos de coleta de associações cooperativas e dos catadores avulsos e autônomos. Deve estar localizado no bairro de Lobato, onde vai, numa região extremamente estratégica de integração, realizando uma incidência de educação ambiental com as populações que trafegam por ali, na questão de convergência para descarte correto dos resíduos orgânicos, dos resíduos eletroeletrônicos. Isso será tratado na perspectiva dos catadores e catadoras a partir dessa parceria com a Unisol Bahia, convergindo e dialogando também com o governo do Estado, com a questão da cessão de terreno”, explicou o presidente.

Economia criativa

Em fevereiro deste ano, a Fundação do Banco do Brasil também participou da 1ª edição do Festival Nordestino de Economia Popular e Solidária para fomentar a atuação da Bahia na geração de trabalho e renda.

“A Bahia vai sediar o primeiro festival de economia solidária do Nordeste e a Fundação é parceira, ela ainda apoia essa iniciativa do ponto de vista da construção, da elaboração de conteúdos. A gente se lança nesse desafio de pensar a partir dos grandes eventos, das festas populares, como Carnaval, São João, Festa de Largo, pensando em como a gente pode trabalhar e fortalecer a economia solidária a partir desses grandes eventos. E isso, é claro, lançando luz no trabalho de catadores e catadoras que muitas vezes são invisibilizados”, finaliza Kleytton Guimarães Morais.