Programa escolhe oito mulheres para receber investimento e acelerar negócios

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O Hub Pontos Diversos promove, no próximo dia 23 de julho, o Demo Day, etapa decisiva do programa de capacitação voltado ao empreendedorismo feminino. O evento erá aberto ao público e realizado na Biblioteca Pública dos Barris, em Salvador.

No total, 35 empreendedoras apresentarão seus negócios a uma banca avaliadora. Ao final da seleção, oito delas serão escolhidas para receber um capital semente de R$ 7.500 cada.

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A iniciativa marca a reta final de um processo de formação que teve duração de nove meses, entre as fases de pré-incubação e incubação. As participantes deverão apresentar os resultados alcançados até aqui e explicar como pretendem utilizar o investimento para ampliar ou fortalecer seus empreendimentos.

Segundo Carolina Barreto, assistente social e uma das fundadoras da Pontos Diversos, o Demo Day representa uma oportunidade para que as empreendedoras demonstrem o potencial de crescimento dos negócios.

"As participantes vão apresentar, de forma estruturada, como pretendem investir o recurso da aceleração para expandir suas atividades, alcançar mais pessoas e fortalecer seus empreendimentos. Esse processo também permite avaliar o potencial de desenvolvimento e escalabilidade de cada iniciativa", afirmou.

Preparação

Como preparação para a apresentação, as empreendedoras organizaram propostas de aplicação do investimento e reuniram os resultados obtidos durante a fase de incubação, incluindo o desenvolvimento e os testes do Produto Mínimo Viável (MVP).

Para Natureza França, também fundadora da Pontos Diversos e coordenadora pedagógica do projeto, o programa fortalece negócios liderados por mulheres que transformam desafios em oportunidades de geração de renda e impacto social.

"O Hub acompanha empreendimentos que unem criatividade, inovação e saberes construídos nos territórios, contribuindo para a autonomia econômica das participantes e para o desenvolvimento das comunidades onde atuam", destacou.

Voltado ao fortalecimento do afroempreendedorismo, do feminismo negro e indígena, da economia solidária e da sustentabilidade socioambiental, o Hub Pontos Diversos é realizado com recursos do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad), em parceria com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

O resultado da seleção das oito empreendedoras que avançarão para a fase de aceleração será divulgado até o fim de julho nos canais oficiais da Pontos Diversos.