Proporção de mulheres em cargos de liderança supera média do G20 | A TARDE

A proporção de mulheres em cargos de liderança no Brasil representou em 2021 menos da metade em comparação com outros países do G20. É o que apontam dados do Banco Mundial, ONU e Unesco e fazem parte da publicação 'Criando sinergias entre a Agenda 2030 e o G20 - caderno Desigualdades', divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 9.

O país tinha 38,8% e superou a média dos países membros do G20 (30,58%). O Brasil ficou em terceiro lugar no ranking, atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos, onde as taxas chegaram a 46,2% e 41,4% em 2021, respectivamente.

O estudo reúne sete indicadores globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e apresenta um retrato das desigualdades entre os países do G20.

No Japão, apenas 13,2% das mulheres ocupavam postos de gerência em 2021, e a Alemanha, com taxa de 29,2% no mesmo ano. O Japão é o pior colocado no ranking entre 15 nações para as quais há dados disponíveis.

Ainda em cargos de liderança, mulheres ainda ganham 25,2% a menos que homens no Brasil, segundo Relatório Nacional de Transparência Salarial, produzido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres.