Publicada resolução que reduz juros do consignado do INSS | A TARDE

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) publicou nesta segunda-feira, 4, uma resolução que recomenda que o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) fixe o teto máximo de juros ao mês para beneficiários.

O CNPS estabelece 1,72% para operações de empréstimo consignado em benefício previdenciário e 2,55% para operações com cartão de crédito e cartão consignado. No final de fevereiro, o conselho aprovou a redução dos tetos de juros dos consignados.

Com a medida, bancos e instituições financeiras poderão reduzir as taxas das operações a beneficiários. As novas regras começam a valer cinco dias úteis após a publicação da resolução do conselho no Diário Oficial da União (DOU).