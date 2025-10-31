Puma tenta conter crise bilionária e vai cortar 1,4 mil empregos até 2026

Unidade de loja da PUMA em São Paulo - Foto: Divulgação

Até 2026, a Puma, uma das marcas esportivas de tênis, roupas e acessórios mais conhecidas e renomadas em todo o país, pretende cortar 900 cargos administrativo com justificativa de ampliar o seu programa global de eficiência.

A decisão, disponibilizada no site oficial da empresa alemã, ocorre em meio à revisão das operações e à tentativa de conter o impacto do prejuízo líquido de R$ 1,92 bilhão (€ 308,9 milhões) registrado nos nove primeiros meses deste ano.

O plano dá continuidade à iniciativa anterior, chamada nextlevel, que já havia reduzido 500 funções administrativas neste ano. Com as duas medidas, a empresa espera fazer uma demissão em massa de aproximadamente 1.400 postos até o próximo ano.

Segundo a companhia, o objetivo é aumentar a eficiência e a resiliência do negócio diante de um cenário de estoques elevados, desempenho abaixo das expectativas em alguns canais e mudanças nas estratégias de distribuição.

O relatório financeiro referente ao terceiro trimestre deste ano detalha que a Puma enfrenta dificuldades específicas relacionadas à qualidade da distribuição e ao acúmulo de produtos nos estoques de varejistas.