Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Trabalhadores vão receber auxílio extra para comprar na Black Friday

Benefício é proporcional ao tempo de serviço:

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

30/10/2025 - 22:12 h
De acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$ 50
De acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$ 50 -

O mês de novembro é tradicionalmente marcado pela Black Friday, ação promocional realizada em várias partes do mundo na útima sexta-feira do mês, que, neste ano, cai no dia 28 de novembro.

Para muitos brasileiros, essa coincidência traz uma boa notícia: a primeira parcela do 13º salário será paga exatamente na mesma data, garantindo um dinheiro extra para aproveitar as ofertas.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com a coincidência entre a Black Friday e o pagamento da primeira parcela do 13º, os trabalhadores podem se planejar para aproveitar as promoções de maneira consciente, garantindo compras estratégicas e aproveitando ao máximo o salário extra.

Prazo de pagamento da primeira parcela

Para os trabalhadores com carteira assinada (CLT), a primeira parcela do 13º deve ser depositada até o último dia útil de novembro, ou seja, sexta-feira, 28 de novembro.

Especialistas explicam que as empresas que não efetuarem o pagamento dentro do prazo podem sofrer penalidades administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Leia Também:

Preço muito baixo? ANP faz alerta sobre risco de fraude em combustíveis
Mais um dono de postos de combustíveis é preso por suspeita de fraude
Combustíveis: setor defende fiscalização rigorosa e equilíbrio na justiça tributária

Como funciona o pagamento do 13º salário

O 13º salário é pago em duas parcelas:

  • Primeira parcela: deve ser paga entre fevereiro e novembro, calculada com base na média salarial dos 11 primeiros meses do ano;
  • Segunda parcela: precisa ser quitada até 20 de dezembro, correspondendo à complementação do valor proporcional, permitindo que o trabalhador utilize a quantia durante o Natal e demais festas de fim de ano.

O benefício é proporcional ao tempo de serviço: quem trabalhou os 12 meses recebe o valor integral.

Para profissionais com renda variável, como vendedores que recebem comissão, o cálculo segue a mesma lógica: a primeira parcela corresponde à média dos salários de janeiro a novembro, e a segunda parcela complementa o valor proporcional até 11/12 avos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

13º salário Black Friday brasil compras direito trabalhista novembro pagamento promoção salário extra trabalhadores CLT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
De acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$ 50
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

De acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$ 50
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

De acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$ 50
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

De acordo com a pesquisa, 17% dos entrevistados disseram que pretendem gastar até R$ 50
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x