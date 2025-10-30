OPORTUNIDADE
Trabalhadores vão receber auxílio extra para comprar na Black Friday
Benefício é proporcional ao tempo de serviço:
Por Leilane Teixeira
O mês de novembro é tradicionalmente marcado pela Black Friday, ação promocional realizada em várias partes do mundo na útima sexta-feira do mês, que, neste ano, cai no dia 28 de novembro.
Para muitos brasileiros, essa coincidência traz uma boa notícia: a primeira parcela do 13º salário será paga exatamente na mesma data, garantindo um dinheiro extra para aproveitar as ofertas.
Com a coincidência entre a Black Friday e o pagamento da primeira parcela do 13º, os trabalhadores podem se planejar para aproveitar as promoções de maneira consciente, garantindo compras estratégicas e aproveitando ao máximo o salário extra.
Prazo de pagamento da primeira parcela
Para os trabalhadores com carteira assinada (CLT), a primeira parcela do 13º deve ser depositada até o último dia útil de novembro, ou seja, sexta-feira, 28 de novembro.
Especialistas explicam que as empresas que não efetuarem o pagamento dentro do prazo podem sofrer penalidades administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Como funciona o pagamento do 13º salário
O 13º salário é pago em duas parcelas:
- Primeira parcela: deve ser paga entre fevereiro e novembro, calculada com base na média salarial dos 11 primeiros meses do ano;
- Segunda parcela: precisa ser quitada até 20 de dezembro, correspondendo à complementação do valor proporcional, permitindo que o trabalhador utilize a quantia durante o Natal e demais festas de fim de ano.
O benefício é proporcional ao tempo de serviço: quem trabalhou os 12 meses recebe o valor integral.
Para profissionais com renda variável, como vendedores que recebem comissão, o cálculo segue a mesma lógica: a primeira parcela corresponde à média dos salários de janeiro a novembro, e a segunda parcela complementa o valor proporcional até 11/12 avos.
