HOME > BAHIA
BAHIA

Combustíveis: setor defende fiscalização rigorosa e equilíbrio na justiça tributária

Encontro em Feira de Santana debate união entre governo e empresários para combater práticas ilícitas

Por Kenna Martins*

30/10/2025 - 17:40 h
Ciclo de Encontros Regionais de Revendedores de Combustíveis da Bahia em Feira de Santana
Ciclo de Encontros Regionais de Revendedores de Combustíveis da Bahia em Feira de Santana -

Representantes do setor de combustíveis se reuniram nesta quinta-feira, 30, em Feira de Santana, para discutir o fortalecimento da fiscalização e justiça tributária no mercado de combustíveis, durante o Encontro de Revendedores promovido pelo Sindicombustíveis Bahia, no Centro de Convenções e Teatro de Feira.

O evento integra o Ciclo de Encontros Regionais de Revendedores de Combustíveis da Bahia e contou com a presença de mais de 700 participantes de várias regiões do estado com uma programação marcada por palestras, painéis e feira de negócios.

O evento, como destacou o presidente da entidade, Walter Tannus Freitas, marcou um momento simbólico para o setor, que discute novos caminhos para fortalecer a revenda de combustíveis na Bahia. Tannus destacou o papel do governo estadual e de representantes do setor na busca por mais transparência, competitividade e equilíbrio tributário no mercado.

Fraude: três postos de combustíveis são interditados no Recôncavo
Comissão apura gasto de R$ 4 milhões com combustíveis em Santo Estevão
Jerônimo celebra ação que desmontou esquema em postos de combustíveis
Cartel de combustíveis em Santo Antônio de Jesus entra na mira do MP

Em seu discurso, na abertura dos trabalhos, o presidente agradeceu o apoio do governo baiano e anunciou a aquisição de dois equipamentos de ponta para controle da qualidade dos combustíveis, resultado da articulação do governo Jerônimo Rodrigues.

Para vocês terem uma ideia, só São Paulo possui esse equipamento e a Bahia vai ter dois. Isso demonstra o compromisso com a qualidade do produto oferecido ao consumidor
Walter Tannus Freitas - presidente do Sindicombustíveis Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues, condecorado com o troféu “Amigo da Revenda” no evento, destacou a importância da união entre governo, empresários e trabalhadores para fortalecer o setor e combater práticas ilícitas que afetam o mercado de combustíveis no estado. Em discurso, Jerônimo agradeceu o reconhecimento e reafirmou o compromisso da sua gestão com a legalidade e a transparência.

Não fiz nada mais do que a minha obrigação. Passaram um risco no chão e separaram o joio do trigo. Foi o que fizemos. Enfrentamos um momento difícil, de enfrentamento ao crime organizado. A Bahia é um estado acolhedor e não pode abrir mão da paz e da segurança. O crime organizado não pode se apropriar da imagem de trabalhadores e empresários para atuar de forma ilegal
Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Jerônimo se referia à Operação Príncipes, deflagrada recentemente para coibir irregularidades e adulterações no setor. Segundo ele, a ação resultou em informações importantes para fortalecer a fiscalização e preservar a imagem dos revendedores sérios. “Não me faltou coragem para dar esse apoio. Essa operação nos deu subsídios para continuar avançando”, acrescentou.

Imagem ilustrativa da imagem Combustíveis: setor defende fiscalização rigorosa e equilíbrio na justiça tributária
| Foto: Jorge Magalhaes/Secom PMFS

Para o empresário Carlos Neto, proprietário de postos de combustíveis em Feira de Santana e idealizador do encontro, o momento é "uma oportunidade importante para fortalecer o setor e promover a integração entre os diversos agentes da cadeia de abastecimento, além de proporcionar a apresentação do que há de mais novo em equipamentos e tecnologias".

Sobre a dinâmica do mercado, Carlos Neto reconhece que a concorrência é agressiva, com empresas que eventualmente lançam promoções que impactam os preços praticados.

“O mercado é soberano, não há regulação de preços. Cada empresário define sua própria estratégia, e essa oscilação acontece justamente em função dessas ações promocionais”, explicou.

Justiça Tributária

O governador elogiou a atuação do Sindicombustíveis e anunciou que o governo pretende encaminhar à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) propostas debatidas entre o sindicato e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA) sobre a responsabilidade solidária das distribuidoras e a revisão da carga tributária.

“Quando estiver pronto o projeto, me encarregarei de enviar à Assembleia e transformar essa demanda em lei. É preciso um imposto justo, que seja equilibrado tanto para o governo quanto para os empresários”, destacou.

Walter Tannus defendeu mudanças na legislação tributária e maior responsabilidade das distribuidoras nas operações comerciais. “O posto revendedor, muitas vezes, tem sua imagem atrelada à bandeira que representa. Mas, quando há desvios ou irregularidades no fornecimento, a responsabilidade recai apenas sobre ele. É preciso que exista uma responsabilidade solidária das distribuidoras”, pontuou.

Tannus informou que o Sindicombustíveis já prepara uma minuta de proposta para aperfeiçoar o entendimento legal sobre o tema, que será apresentada à Secretaria da Fazenda e à Comissão de Empreendedorismo da Câmara Federal. "O Brasil só vai pra frente com diálogo entre empresários e trabalhadores”, destacou.

O presidente também fez um apelo pela recomposição orçamentária da Agência Nacional do Petróleo (ANP), cuja atuação, segundo ele, é essencial para garantir a qualidade dos combustíveis comercializados no país. “Já tivemos índices de qualidade comparáveis aos de países de primeiro mundo. Mas o enfraquecimento da fiscalização ameaça essas conquistas”, alertou.

Cidade de Negócios

Presente no Encontro, o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), destacou o potencial econômico do município e a importância do setor para o desenvolvimento socioeconômico da cidade. “Feira é uma cidade acolhedora e de oportunidades. Aqui, os negócios crescem e prosperam, os empresários encontram ambiente fértil para investir e gerar emprego. Nosso parque industrial se expande, o comércio se fortalece, e o setor de combustíveis é um exemplo disso com empresas sérias e comprometidas com o consumidor”, afirmou.

José Ronaldo também elogiou a postura ética dos empresários presentes. “Os revendedores são trabalhadores que fazem o país avançar, oferecendo produtos de qualidade e respeito ao consumidor. É difícil ver notícias de adulteração e saber que isso mancha o trabalho sério de tantos empreendedores.

Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana*

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

