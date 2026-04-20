Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALERTA

Queda brusca de público em shoppings acende alerta para lojistas

Os lojistas estão preocupados com o faturamento do centro comercial

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os centros comerciais perderam clientes
Os centros comerciais perderam clientes -

Os shoppings centers do Brasil registraram uma queda histórica no número de pessoas nos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a quantidade de pessoas no centro comercial foi reduzida 6,2% entre 2019 e o final de 2023.

A perda representa a ausência de cerca de 5 milhões de frequentadores do espaço por mês, refletindo diretamente no número de compras e vendas, acendendo um alerta para os lojistas locais, que têm perdido espaço para as lojas online.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Receita aperta cerco sobre ‘bets’ na declaração do Imposto de Renda 2026
Petróleo dispara após nova tensão no Estreito de Ormuz
Empreendedorismo na Bahia: interior concentra 71% das novas empresas em 2026

Apesar da diminuição de clientes, o faturamento nominal dos shoppings cresceu 4,2% neste período, movimentando R$ 200,9 bilhões entre 2019 e 2025. Esse número é fruto das compras de “ticket médio” dos consumidores, que estão gastando cada vez mais nas idas pontuais ao shopping.

Os dados ainda mostram que o Brasil contava com 658 shopping centers em 2025, registrando uma expansão de 14% entre 2019 e 2025 além de uma Área Bruta Locável (ABL) de 18,3 milhões de metros quadrados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

CRISE economia shopping

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os centros comerciais perderam clientes
Play

Ponte Salvador-Itaparica: quanto tempo levará a travessia de carro?

Os centros comerciais perderam clientes
Play

Carne nova no pedaço? Proteína de laboratório cresce e mira mercado na Bahia

Os centros comerciais perderam clientes
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Os centros comerciais perderam clientes
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

x