Queda brusca de público em shoppings acende alerta para lojistas

Os centros comerciais perderam clientes - Foto: Ilustratativa | Pixabay

Os shoppings centers do Brasil registraram uma queda histórica no número de pessoas nos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a quantidade de pessoas no centro comercial foi reduzida 6,2% entre 2019 e o final de 2023.

A perda representa a ausência de cerca de 5 milhões de frequentadores do espaço por mês, refletindo diretamente no número de compras e vendas, acendendo um alerta para os lojistas locais, que têm perdido espaço para as lojas online.

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Apesar da diminuição de clientes, o faturamento nominal dos shoppings cresceu 4,2% neste período, movimentando R$ 200,9 bilhões entre 2019 e 2025. Esse número é fruto das compras de “ticket médio” dos consumidores, que estão gastando cada vez mais nas idas pontuais ao shopping.

Os dados ainda mostram que o Brasil contava com 658 shopping centers em 2025, registrando uma expansão de 14% entre 2019 e 2025 além de uma Área Bruta Locável (ABL) de 18,3 milhões de metros quadrados.