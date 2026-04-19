Petróleo dispara após nova tensão no Estreito de Ormuz

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Aumenta preço do petróleo - Foto: Divulgação/Petrobras

O petróleo abriu em alta nas negociações referentes a esta segunda-feira, 20, após a interrupção do fluxo de navios no estreito de Ormuz, região estratégica por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

Por volta das 19h deste domingo, 19, o barril do Brent, segundo o jornal Folha de S.Paulo, já era cotado a cerca de US$ 96 no contrato com vencimento em junho, com avanço de aproximadamente 6%.

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A alta ocorre após o Irã voltar a restringir o tráfego na região. Ao longo do fim de semana, a escalada das tensões interrompeu a circulação de embarcações.

Tentativa de negociação

Apesar da tensão, Trump afirmou que representantes dos dois países podem se reunir no Paquistão para uma nova rodada de negociações.

A trégua entre Irã e Estados Unidos está prevista para terminar na quarta-feira, 22. O Irã, no entanto, disse que não participará das conversas.