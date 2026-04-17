TRÉGUA
Estreito de Ormuz: preço do petróleo cai 10% após reabertura
Queda ocorre em meio ao período de trégua com os Estados Unidos
Os preços do petróleo registraram forte queda nesta sexta-feira, 17, após o Irã anunciar a reabertura do Estreito de Ormuz durante o período de trégua com os Estados Unidos.
Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o barril do Brent do Mar do Norte, com entrega para junho, recuava 10,42%, sendo cotado a US$ 89,03. Já o West Texas Intermediate (WTI), para maio, caía 11,11%, a US$ 84,17.
Reabertura do Estreito de Ormuz
A queda ocorre após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmar que a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz permanecerá “totalmente aberta” enquanto durar o cessar-fogo na região.
O estreito é considerado uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo e gás, e qualquer restrição na área costuma impactar diretamente os preços internacionais da commodity.
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Araghchi não detalhou se a medida se refere à trégua entre Israel e o grupo Hezbollah, em vigor no Líbano, ou ao cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, previsto para durar até o dia 22 de abril.
Reação de Donald Trump
O anúncio também foi repercutido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que celebrou a decisão em uma publicação nas redes sociais. "OBRIGADO!", escreveu em sua plataforma Truth Social.
Donald Trump também afirmou que o bloqueio naval americano aos portos iranianos permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo de paz com Teerã, pouco depois de celebrar o anúncio do Irã sobre a abertura do Estreito.
"O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossa transação com o Irã esteja 100% completa", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que "o processo deve avançar muito rapidamente".
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