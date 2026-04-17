Estreito de Ormuz: preço do petróleo cai 10% após reabertura

Estreito é considerado uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo - Foto: SEPAH NEWS / AFP

Os preços do petróleo registraram forte queda nesta sexta-feira, 17, após o Irã anunciar a reabertura do Estreito de Ormuz durante o período de trégua com os Estados Unidos.

Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o barril do Brent do Mar do Norte, com entrega para junho, recuava 10,42%, sendo cotado a US$ 89,03. Já o West Texas Intermediate (WTI), para maio, caía 11,11%, a US$ 84,17.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Reabertura do Estreito de Ormuz

A queda ocorre após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmar que a passagem de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz permanecerá “totalmente aberta” enquanto durar o cessar-fogo na região.

O estreito é considerado uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo e gás, e qualquer restrição na área costuma impactar diretamente os preços internacionais da commodity.

Araghchi não detalhou se a medida se refere à trégua entre Israel e o grupo Hezbollah, em vigor no Líbano, ou ao cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, previsto para durar até o dia 22 de abril.

Reação de Donald Trump

O anúncio também foi repercutido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que celebrou a decisão em uma publicação nas redes sociais. "OBRIGADO!", escreveu em sua plataforma Truth Social.

Donald Trump também afirmou que o bloqueio naval americano aos portos iranianos permanecerá em vigor até que seja alcançado um acordo de paz com Teerã, pouco depois de celebrar o anúncio do Irã sobre a abertura do Estreito.

"O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor e efeito no que diz respeito ao Irã, somente, até que nossa transação com o Irã esteja 100% completa", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social, acrescentando que "o processo deve avançar muito rapidamente".