Tênis: Roland Garros terá premiação recorde em 2026; veja os valores

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- Foto: Ale Carvalho | FFT

O Roland Garros, um dos principais torneios de tênis do mundo, terá uma premiação recorde para a edição deste ano: 61,7 milhões de euros (R$ 362,9 milhões), valor que supera em R$ 31 milhões os prêmios distribuídos em 2025. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 16, pela organização do torneio.

O objetivo do aumento das premiações é ajudar financeiramente os atletas que caem nas rodadas iniciais. Os grandes campeões das chaves de simples sairão de Paris com um prêmio individual de R$ 16,5 milhões, reajuste que equilibra as contas após pressões dos jogadores por maior participação nas receitas dos torneios.

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O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, chega para o torneio com grandes expectativas após bons resultados recentes no circuito europeu. Ele integra o grupo que lutará por uma fatia da premiação recorde em um dos palcos mais icônicos do mundo.

O brasileiro João Fonseca na sua primeira edição de Roland Garros, em 2025 | Foto: Julien De Rosa | AFP

Neste ano, o Roland Garros começa oficialmente no dia 24 de maio.

O que é o Roland Garros?

O torneio é um dos quatro Grand Slams, os eventos mais prestigiados e valiosos do calendário mundial do tênis. Além de Roland Garros, os tenistas disputam o Australian Open, o torneio de Wimbledon e o US Open.

Australian Open (Janeiro)

Desde 1905, a competição é realizada anualmente em Melbourne, cidade mais populosa da Austrália. O torneio acontece em quadras duras, com superfície rápida.

É o primeiro Grand Slam do ano.

Roland Garros (Maio/Junho)

Criado em 1891, o Roland Garros é disputado em Paris em quadras de saibro (terra batida), favorecendo trocas longas e deslizamentos. Costuma ser o segundo Grand Slam da temporada.

Wimbledon (Junho/Julho)

Disputado em Londres, o torneio de Wimbledon foi criado em 1877 e é considerado a competição de tênis mais antiga do mundo. Os jogos acontecem em quadras de grama, o que favorece um jogo mais rápido.

US Open (Agosto/Setembro)

O US Open foi criado em 1881, sendo o único Grand Slam jogado em três tipos de superfície ao longo da sua história: grama (1881–1974), saibro (1975–1977) e quadra dura (1978 até hoje). O torneio é disputado em Nova Iorque e encerra a temporada de Slams.