Abril Azul: esporte transforma a vida de aluna autista em Salvador

Diva Yngrid, de 10 anos - Foto: Divulgação | De Peito Aberto

No Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a pequena Diva Yngrid utiliza a força do esporte para combater o preconceito e promover a inclusão. Aos 10 anos, a baiana de Salvador se destaca nas aulas de judô da organização social 'De Peito Aberto', em Salvador, pela paixão e personalidade. Foco, autonomia e interação social foram alguns dos ganhos que ela alcançou com a prática da modalidade.

Diagnosticada com autismo moderado quando tinha um ano e seis meses, Diva encontrou um caminho no esporte. Nos gramados do Estádio Pituaçu, o futebol foi a porta de entrada para esse processo no projeto 'Esporte na Cidade'. Atualmente, o motivo de realização da aluna é o judô, através do projeto 'Oportunidade Através do Esporte', realizado pela De Peito Aberto por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB).

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A rotina de Diva é intensa e organizada para garantir seu desenvolvimento integral. Entre a escola, treinos e uma série de terapias, cada dia da semana é planejado para estimular diferentes habilidades e promover qualidade de vida. Entre São Cristóvão e Patamares, ela participa de sessões de terapia ocupacional, musicoterapia, psicoterapia, fisioterapia e fototerapia, além de atividades pedagógicas e físicas. Nas aulas da De Peito Aberto, a disciplina caminha junto com a diversão.

“As aulas são muito legais e eu quero ser judoca. Gosto muito do judô, do professor e dos meus amigos. Gosto de tudo. Eu adoro o futebol, mas acho o judô mais equilibrado. Tem mais meninas”, explica Diva.

Mãe celebra crescimento

Por trás da representatividade de Diva, está a força da mãe Ivânia, de 45 anos, que acompanha de perto cada etapa do crescimento da jovem e não mede esforços para manter a filha ativa.

“Teve um período em que quase desisti de levar a Diva aos treinos, pois eu estava muito doente. Tenho lúpus. Mas percebi que, sem os treinos, ela fica desregulada, mais agitada e sem foco”, relata Ivânia.

A evolução de Diva é motivo de celebração na De Peito Aberto, onde a aluna encontrou um espaço seguro de convivência, aprendizado e construção de vínculos sociais, aspectos essenciais para pessoas com TEA. A percepção foi decisiva para que a mãe encontrasse forças para manter a filha no projeto.

“Hoje, Diva me questiona muito quando não vai para o judô. Ela se identificou muito com a modalidade. No início foi difícil por conta da mudança de ambiente e de colegas, mas hoje está muito bem enturmada e interage bem com todos”, completa.

Ao olhar para o futuro, Diva já demonstra seus sonhos com clareza: quer continuar no judô, evoluir e seguir cercada pelos amigos e professores que hoje fazem parte de sua jornada.

Oportunidade Através do Esporte

O Projeto Oportunidade Através do Esporte da De Peito Aberto oferece treinamentos, aulas e atividades transversais, além de fornecer uniformes de alta qualidade. Com isso, a organização social busca integrar os valores do esporte na formação dos alunos e incentivar a disciplina, o trabalho em equipe e a autoestima.

As inscrições para os projetos da De Peito Aberto são divulgadas nas redes sociais e no site da instituição.