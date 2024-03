Quem foi promovido em 2023 precisa declarar imposto de renda? | A TARDE

Contribuintes deram início ao acerto anual de contas com o Leão a partir desta sexta-feira, 15, com a entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, com o ano-base de 2023. Para este ano, o valor de rendimento tributável anual que obriga o contribuinte a fazer a declaração subiu para R$30.639,90.

Especialistas falaram sobre a situação dos trabalhadores que foram promovidos em 2023 e tiveram aumento de salário. Para esses casos, a solução é utilizar a calculadora para saber se o contribuinte continua isento, ou terá que declarar junto ao Leão.

“A declaração do imposto de renda é obrigatória para quem teve rendimentos tributáveis que ultrapassem o valor de R$ 30.639,90 no ano inteiro, o que inclui salários. Para saber se é o seu caso, é preciso conferir o quanto foi recebido a cada mês, somar e ver se o limite foi atingido”, explica Ricardo Jesus, sócio da ABordin, que integra o Grupo CorpServices.

Leia mais

>> Prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda começa nesta sexta

Para Manoel Valle, presidente da Associação Brasileira de Provedores de Serviço de Apoio Administrativo (Abrapsa), a indicação do salário é apenas um meio de facilitar o entendimento coletivo sobre a obrigatoriedade. “Quando falamos no montante de R$ 2.553,33 por mês, é porque o total após 12 meses desse mesmo salário não ultrapassa o limite para isenção do IR. Assim é mais fácil, para quem se manteve recebendo a mesma coisa, saber quando se encaixa ou não”.

Os especialistas explicam também que em caso de alterações como a promoção, é recomendável contratar um contador, que pode tirar as dúvidas e dar orientações sobre outros problemas envolvendo a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física.

“Sempre recomendamos que a atividade financeira do ano todo seja registrada, justamente para que esteja de fácil acesso quando for necessária. Quem fez isso em 2023 não terá problemas em encontrar os valores exatos de cada mês para somar. Já quem precisa de ajuda não deve hesitar em entrar em contato com profissionais”, conclui Manoel.