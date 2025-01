Real termina ano de 2024 com maior desvalorização do G-20

Real também foi a sexta moeda que mais perdeu valor entre 118 divisas mundiais - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O real foi a moeda que mais se desvalorizou em comparação com o dólar, entre os países do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo).A moeda também foi a sexta que mais perdeu valor entre 118 divisas mundiais, de acordo com levantamento do economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.

O estudo foi feito com base na ptax, que é a moeda oficial do Brasil calculada pelo Banco Central (BC). A cotação do dólar fechou a R$ 6,19. Sendo assim, o real teve uma desvalorização de 21,8% em 2024. O cenário só não foi pior que as moedas do Sudão do Sul (-72,0%), da Etiópia (-56,5%), da Nigéria (-41,7%), do Egito (-39,2%) e da Venezuela (-30,8%) –países pobres e com problemas econômicos.

O peso argentino se desvalorizou 21,6% em relação ao dólar. Foi a 7ª no ranking. O euro caiu 6,1%. A libra, da Inglaterra, recuou 1,6%.

No Brasil, é o Banco Central o responsável por regular o mercado. O país tem um regime de câmbio flutuante. Não há meta cambial e, portanto, a autoridade monetária não atua em eventual desvalorização do real em relação ao dólar motivado por fundamentos econômicos.

O Banco Central é responsável por vender dólares em leilões quando há disfuncionalidade no mercado cambial. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse no último dia 19 de dezembro deste ano, que a instituição precisou atuar em dezembro por causa do fluxo atípico de saída de dólares.