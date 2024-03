Receita libera programa do Imposto de Renda 2024 em 15 de março | A TARDE

O programa gerador da declaração do Imposto de Renda 2024 (ano-base 2023) será lançado no próximo dia 15 de março, de acordo com a Receita Federal. Neste mesmo dia, o órgão dá início ao envio do documento.

Para ter acesso ao programa, os usuários podem baixar em smartphones com sistemas operacionais Android e iOS, por meio das lojas de aplicativo de cada sistema. O mesmo procedimento poderá ser realizado por meio de computador na página oficial da Receita Federal.

Outra opção é fazer a declaração via pré-preenchida, que começa o processo com diversos campos já preenchidos. Entre as informações disponibilizadas estão: rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais, que são importadas da declaração do ano anterior, do carnê-leão e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos.

O prazo para o envio do documento é até o dia 31 de maio.