Receita paga último lote de restituição do Imposto de Renda

O lote inclui restituições residuais de exercícios anteriores - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

A Receita Federal paga nesta segunda-feira, 30, o 5º e último lote de restituições do Imposto de Renda 2024. Ao todo, mais de 511.025 milhões de contribuintes serão contemplados, no valor total de R$ 1,03 bilhão

O lote inclui restituições residuais de exercícios anteriores, e segundo a Receita Federal, 86.570 contribuintes domiciliados no Rio Grande do Sul (RS) também foram priorizados e receberão suas restituições neste lote, devido ao estado de calamidade decretado no estado.

Leia também

>> Reforma Tributária vai aumentar em até 15% os preços dos imóveis

>> Consulta do último lote de restituição do Imposto de Renda, confira

Do total deste lote, R$ 435,2 milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade no recebimento. Veja abaixo.



- 11.188 idosos acima de 80 anos

- 75.686 contribuintes entre 60 e 79 anos

- 6.731 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

- 23.180 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

- 201.381 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX

Outros 106.289 contribuintes que recebem a restituição neste lote não são prioritários.