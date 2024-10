Reforma Tributária: novo sistema deve reduzir sonegação em R$ 150 bi

- Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A automatização do pagamento de tributos, prevista na Reforma Tributária, pode reduzir a sonegação de impostos sobre o consumo em R$ 150 bilhões por ano, segundo o Ministério da Fazenda. Essa medida faz parte do plano do governo para reduzir as alíquotas atuais.

O texto principal da reforma está aguardando tramitação no Senado desde agosto, após o fim do "recesso branco" e a retirada de urgência do projeto. A expectativa é que a tramitação formal comece em breve.

Daniel Loria, assessor da Secretaria Especial de Reforma Tributária, destacou que a perda anual com sonegação e inadimplência é de cerca de R$ 250 bilhões. Para ele, o novo sistema de cobrança de impostos será central para combater esse problema e permitirá uma redução de até três pontos percentuais nas alíquotas a partir de 2026.