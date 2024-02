Representantes da BYD vem à Bahia e se reúnem com lideranças | A TARDE

Maior fabricante de carros elétricos do mundo, a BYD se estabelece na Bahia com a instalação de três fábricas na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Nesta quinta-feira, 25, o presidente da BYD do Brasil, Tyler Li, e o conselheiro Alexandre Baldy se reuniu com lideranças do governo e da indústria na capital baiana. A pauta discutida foi o processo de implantação da empresa chinesa em território baiano.

Participaram do encontro o presidente da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), Ricardo Albam, o diretor inovação do Senai Cimatec, Luís Breda, além dos secretários estaduais Ângelo Almeida, de Desenvolvimento Econômico, e Manoel Vitório, da Fazenda.

Baldy tem tido papel importante no processo de implementação da fábrica da BYD na Bahia. Na quarta-feira, 24, ele esteve em Brasília em agenda com o presidente Lula, momento do qual tratou dos investimentos previstos no estado.



A oficialização da chegada da BYD no nordeste brasileiro é um divisor de águas para a indústria automotiva nacional, que volta a investir e produzir no estado, desta vez fabricando veículos elétricos e híbridos com a mais alta tecnologia em um espaço simbólico e estratégico na Bahia.



As três fábricas irão produzir chassis de ônibus, caminhões elétricos, veículos de passeio elétricos e híbridos, e processar lítio e ferro fosfato. A partir de agora, a expectativa é iniciar a produção entre o fim de 2024 e o início de 2025, com capacidade instalada próxima dos 150 mil veículos por ano durante a primeira fase de implantação.

"O Brasil e a Bahia precisam de diálogos assim. Seguiremos buscando estimular tais conexões, que certamente deverão render novos frutos. A neoindústria brasileira agradece e pede passagem", disse Vitório.