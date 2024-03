Restituição do Imposto de Renda no 1º lote terá público prioritário | A TARDE

Estimativa da Receita Federal é que mais da metade das 43 milhões de declarações que deverão ser entregues pelos contribuintes serão beneficiadas pela restituição do Imposto de Renda. Serão cinco lotes de pagamento sendo que para o 1º existe um público prioritário:



Idosos acima de 80 anos;

Idosos entre 60 e 79 anos;

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via PIX.



De acordo com a Receita Federal, os lotes são divididos para não sobrecarregar o sistema, e para dar a oportunidade de conseguir analisar com cuidado todos os dados repassados pelo cidadão. Quem envia a declaração com erros tem a restituição retida até que haja a correção do que foi informado.

Enquanto isso, aqueles que deixam de entregar a declaração dentro do prazo (31/5), ou que enviam com erros e não fazem a correção dentro do período limite, não serão restituídos. Eles somente poderão receber quando a Receita dá início ao pagamento dos lotes residuais da restituição do Imposto de Renda.



O calendário de pagamentos da restituição incluí as seguintes datas:

1º LOTE: 31 de maio;

2º LOTE: 28 de junho;

3º LOTE: 31 de julho;

4º LOTE: 30 de agosto;

5º LOTE: 30 de setembro