Revisão tira 1,7 mi de famílias unipessoais do Bolsa Família | A TARDE

Em um ano, mais de 1,7 milhão de famílias compostas por um único integrante foram retiradas da lista de beneficiários no Bolsa Família após revisão do Cadastro Único.

As remoções são referentes à inconsistência de cadastro de pessoas que estavam recebendo o benefício irregularmente ou integravam uma família maior, mas fizeram a opção indevida pela divisão do cadastro. Durante o governo Bolsonaro, o número de famílias unipessoais disparou, indo de 2,2 milhões no final de 2021 para para 5,8 milhões no início de 2023.

Após a regularização, cerca de 400 mil continuam recebendo o benefício como dependentes em uma família maior. Um ano depois da força-tarefa criada para regularizar o cadastro, o número de unipessoais dentro do Bolsa Família caiu a 4,15 milhões em dezembro do ano passado, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O governo considera este um dado relevante para atestar que o objetivo final da revisão não é cortar benefícios, mas sim manter informações fidedignas em uma base que serve de referência para mais de 30 políticas sociais no Brasil.