Roupas serão presentes de quase metade dos baianos no Dia dos Pais

Ao menos 70% dos baianos devem presentear apenas uma pessoa no Dia dos Pais - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Com a aproximação do Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 11, os brasileiros já se preparam para desembolsar o presente para a data. Segundo levantamento realizado pela TIM Ads, a maioria dos brasileiros (33%) deve gastar até R$ 100 com mimos para os pais neste ano.

A pesquisa, realizada entre 10 e 16 de junho, contou com mais de 50 mil usuários do serviço pré-pago, de todo país, e 1.111 somente na Bahia. Ao menos 70% dos baianos devem presentear apenas uma pessoa no Dia dos Pais.

Entre os baianos que vão presentear, 56% escolhem seus pais, sendo os itens preferidos roupas (46%), calçados (14%), perfumes (9%) e celulares (6%). Além dos pais, que são o foco principal, outros membros da família, como cônjuges (15%), filhos e irmãos (7%), também serão presenteados.



Quando se fala em custos, no que diz respeito ao orçamento, 33% dos consumidores pretendem gastar até 100 reais, 22% até 300 reais e 7% até 800 reais, mostrando uma variedade de faixas para a data.

E quanto à forma de pagamento, a pesquisa aponta que, este ano, 47% dos consumidores preferem usar dinheiro, enquanto 16% optam pelo PIX e outros 12% pelo cartão de débito, mostrando uma divisão entre métodos tradicionais e digitais. Além disso, 60% dos entrevistados planejam fazer suas compras em lojas físicas, valorizando a experiência presencial.