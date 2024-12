Rui ataca mercado financeiro e BC após disparada do dólar: "Boicote"

Ministro também afirmou que está em "contagem regressiva" para saída de Campos Neto - Foto: Wagner Lopes | Casa Civil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou o Banco Central e o mercado financeiro, após a alta do dólar. A moeda americana chegou a R$ 6 nesta quinta-feira, 28, depois do anúncio sobre o pacote fiscal feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“O chamado mercado não é composto de pessoas desinformadas, de pessoas que vão se influenciar pela manchete. O chamado mercado tem assessoria técnica, tem muita gente trabalhando para eles e essa medida não é nova. Essa medida fez parte da campanha eleitoral do presidente”, disse o titular da pasta, no Palácio do Planalto.

As declarações do ex-governador da Bahia referem-se à isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, que também está inclusa no pacote de corte de gastos do governo Lula (PT).

Durante coletiva de imprensa, Rui afirmou que está em “contagem regressiva” para um “Banco Central que tenha um olhar para o Brasil, dirigido por quem mora no Brasil, e não em Miami” e disse que o presidente da instituição, Campos Neto, tenta “boicotar” a gestão federal.

“O que não pode, o que nos causou indignação ao longo de todo esse questionamento de hoje, foi deliberadamente motivado e estartado pela atual direção do Banco Central. Na minha opinião, numa visão política de boicote ao governo, estão criando uma sensação permanente de instabilidade. Vai para fora do Brasil, só vive falando mal do Brasil. Toda palestra que vai, fala mal do Brasil. Então, é por isso que nós estamos em contagem regressiva”, declarou.