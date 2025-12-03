Saiba quem é a brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo

Luana Lopes Lara, brasileira de 29 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo. - Foto: Reprodução| Instagram

Luana Lopes Lara, brasileira de 29 anos, se tornou a bilionária mais jovem do mundo após conquistar a própria fortuna nesta semana. Nascida em Joinville, Santa Catarina, ela alcançou o feito após sua empresa, a Kalshi, receber um aporte de US$ 1 bilhão em uma nova rodada de investimentos.

Segundo Lara, ela é formada em Ciência da Computação pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde acumulou experiências de peso durante a graduação, trabalhando em gigantes do mercado financeiro como a Bridgewater Associates, do investidor Ray Dalio, e a Citadel, fundada por Ken Griffin.

A jovem, que sempre teve destaque acadêmico, também conquistou medalhas nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e ganhou bronze em competições de matemática em Santa Catarina.

Empresa de sucesso

A Kalshi foi fundada em 2019 por Luana e pelo parceiro de negócios Tarek Mansour. A plataforma funciona como um mercado de previsões, permitindo que usuários negociem contratos binários sobre resultados de temas como política, economia, esportes e entretenimento.

Nesta terça-feira, 2, a empresa anunciou ter recebido um aporte de US$ 1 bilhão em uma rodada de financiamento, elevando sua avaliação para US$ 11 bilhões.

Segundo a Forbes, Luana e Mansour detêm atualmente 12% cada da Kalshi, o que garante a ambos um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7 bilhões).

Dados da própria empresa revelam que o volume de negociações na plataforma já ultrapassa US$ 1 bilhão semanalmente, representando um crescimento superior a 1.000% em relação a 2024.