Salário de R$ 13,7 mil: veja as 15 profissões com maiores remunerações

Engenharia da computação lidera o ranking de maiores salários - Foto: Divulgação

No mercado de trabalho no Brasil, algumas profissões se destacam pela alta competitividade e pela maior oferta de admissões. Uma delas é a de engenharia, uma das carreiras que lideram o ranking de profissões com maiores salários iniciais do país, com remuneração média de R$ 13.794.

Um levantamento nacional da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), aponta que das dez principais ocupações pesquisadas, sete são de Engenharia. Segundo especialistas, esse aquecimento do mercado ampliou novos postos de trabalho no Brasil em 2024.

No ano passado, o saldo foi de 1.693.673, distribuídos por todas as unidades da federação. O gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart aponta que a melhora de cenário se deve a taxa média de desemprego de 6,6%, a menor já registrada e o percentual de demissões voluntárias de 36%, que atingiu o maior percentual anual desde o início da série histórica no Novo Caged, em 2020.

Indicadores também mostram que, de forma geral, o mercado de trabalho está aquecido, elevando os salários de admissão. Esse estudo que fizemos pode contribuir com a tomada de decisão nos negócios, para que as empresas possam avaliar as melhores formas de reter e atrair talentos Jonathas Goulart, gerente de Estudos Econômicos da Firjan

Confira a lista de maiores salários iniciais:

1. Engenheiros em computação: R$ 13.794

2. Engenheiros de minas e afins: R$ 13.055

3. Diretores de espetáculo e afins: R$ 11.716

4. Engenheiros químicos e afins: R$ 11.181

5. Engenheiros mecânicos e afins: R$ 10.838

6. Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins: R$ 10.642

7. Médicos clínicos: R$ 10.071

8. Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins: R$ 9.960

9. Pesquisadores de engenharia e tecnologia: R$ 9.708

10. Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins: R$ 9.489

11. Engenheiros metalurgistas, de materiais e afins: R$ 9.380

12. Médicos em medicina diagnóstica e terapêutica: R$ 8.964

13. Pesquisadores das ciências naturais e exatas: R$ 8.735

14. Pesquisadores das ciências da saúde: R$ 8.642

15. Oficiais de máquinas da marinha mercante: R$ 8.609

Setores

A Firjan também fez a análise das áreas com renda inicial de destaque em cada grande setor econômico. Na Indústria, os maiores salários médios iniciais são de Extração de Petróleo e Gás Natural (R$ 9.104); Atividades de Apoio à Extração de Minerais (R$ 4.908); Fabricação de Produtos Farmoquímicos e Farmacêuticos (R$ 4.186); Eletricidade, Gás e Outras utilidades (R$ 4.009); Extração de Minerais Metálicos (R$ 4.007).

No setor de Serviços, os destaques são Atividades de Exploração de Jogos de Azar e Apostas (R$ 9.301); Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais (R$ 6.801); Atividades de Serviços Financeiros (R$ 5.179); Atividades dos Serviços de Tecnologia da Informação (R$ 4.927); Pesquisa e Desenvolvimento Científico (R$ 4.861). Na Agropecuária, a divisão com maior salário médio inicial é a de Pesca e Aquicultura (R$ 2.113). No Comércio, o destaque é o Comércio por Atacado - divisão não engloba Veículos Automotores e Motocicletas (R$ 2.267).

Aumento

O estudo da Firjan destaca ainda que o salário médio de admissão no Brasil, considerando todas as ocupações, registrou alta de 2% em 2024, alcançando R$ 2.178. Segundo a federação, o resultado reforça a tendência positiva observada em 2023, quando o aumento foi de 1,2%, revertendo as quedas registradas em 2022 (-2,5%) e 2021 (-4,6%). Além disso, pontua que o crescimento foi disseminado pela grande maioria das ocupações, com 77% delas registrando crescimento em 2024.

Os maiores salários médios de admissão foram registrados em São Paulo (R$ 2.473), Distrito Federal (R$ 2.284) e Rio de Janeiro (R$ 2.223). No entanto, entre as unidades da federação, apenas o Rio de Janeiro apresentou redução real nos salários de admissão (-0,4%). Com isso, o estado, que ocupava a segunda posição em 2023, passou para a terceira colocação.

A lista por unidades federativas, incluindo a média do Brasil, é a seguinte:

1. São Paulo: R$ 2.473

2. Distrito Federal: R$ 2.284

3. Rio de Janeiro: R$ 2.223

4. Santa Catarina: R$ 2.198

5. Média do Brasil: R$ 2.178

6. Paraná: R$ 2.129

7. Mato Grosso: R$ 2.127

8. Rio Grande do Sul: R$ 2.062

9. Minas Gerais: R$ 2.028

10. Espírito Santo: R$ 2.006

11. Mato Grosso do Sul: R$ 2.000

12. Pará: R$ 1.973

13. Goiás: R$ 1.933

14. Ceará: R$ 1.927

15. Maranhão: R$ 1.927

16. Amazonas: R$ 1.917

17. Bahia: R$ 1.899

18. Pernambuco: R$ 1.868

19. Tocantins: R$ 1.862

20. Piauí: R$ 1.857

21. Rondônia: R$ 1.833

22. Paraíba: R$ 1.792

23. Sergipe: R$ 1.784

24. Rio Grande do Norte: R$ 1.760

25. Alagoas: R$ 1.753

26. Amapá: R$ 1.725

27. Roraima: R$ 1.715

28. Acre: R$ 1.700