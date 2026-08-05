Salário mínimo 2027: veja quanto o governo vai pagar

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O Ministério do Planejamento e Orçamento incluiu a projeção de R$ 1.717 para o salário mínimo de 2027 no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). O valor representa um acréscimo nominal de 5,92% em relação ao piso de R$ 1.621 vigente em 2026.

A estimativa engloba a reposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e um ganho real de 2,5%, percentual que corresponde ao teto estabelecido pelo arcabouço fiscal para o crescimento real atrelado ao Produto Interno Bruto (PIB).

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Regras de reajuste e calendário

A política de valorização permanente do salário mínimo utiliza a inflação acumulada em 12 meses até novembro do ano anterior e o crescimento do PIB de dois anos anteriores.

O valor divulgado no PLDO funciona como uma diretriz inicial para a elaboração do Orçamento federal. O processo legislativo segue etapas até o final do ano:

Envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) ao Congresso Nacional no segundo semestre.

Fechamento do INPC de novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Publicação de decreto presidencial com o valor oficial em dezembro.

A nova quantia passa a vigorar em 1º de janeiro de 2027 caso o texto receba aprovação sem alterações nas regras fiscais. O reajuste impacta diretamente o cálculo de aposentadorias, pensões, abono salarial do PIS/Pasep, seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Impacto econômico e poder de compra

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) calcula mensalmente o custo da cesta básica e o valor necessário para suprir despesas familiares com alimentação, moradia, saúde e educação conforme preceito constitucional.

As estatísticas oficiais indicam que o poder de compra do salário mínimo permanece distante do custo estimado para a manutenção de uma família, mantendo o tema central nos debates sobre orçamento doméstico e contas públicas no Brasil.