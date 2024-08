Soteropolitano gasta, em média, mais de R$50 para comer fora de casa

Soteropolitanos registraram gastos em autosserviço/quilo de R$ 54,08 - Foto: Manu Dias | Ag. A TARDE | 27.12.2002

O soteropolitano gasta, em média, R$ 53,37 para comer fora de casa, um aumento de 15% em comparação com a média registrada no ano passado. Os dados são da Pesquisa Preço Médio, da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT), para avaliar, em cada região, o valor que o trabalhador paga ao fazer refeições fora de domicílio.

O trabalhador soteropolitano continuou economizando no prato comercial, o famoso PF, e gastou em média R$ 33,05. Autosserviço/quilo registrou um gasto de R$ 54,08, Executivo com R$ 64,63 e À la carte, com gasto médio de R$ 96,78.

Salvador está entre as capitais do nordeste com maiores gastos. A capital do dendê só perde para Natal (56,18), Maceió (54,32) e Recife (R$ 55,13). O valor médio de gasto nas cidades da Região é de R$ 49,09. O Nordeste, Sul e Sudeste registraram os maiores aumentos no preço médio das refeições, enquanto a região Norte teve o menor crescimento.

Em julho, a capital baiana registrou a menor inflação do ano, de 0,32%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou abaixo do resultado de junho, que foi de 0,70%. De acordo com pesquisa mensal realizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), com este resultado, o ano de 2008 acumula variação de 3,97%. Apesar do registro de alta no custo da alimentação, o grupo de Alimentos e bebidas registrou decréscimo de 0,95%.

A pesquisa abrange 10 mil estabelecimentos localizados nas dez principais capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Goiânia e Brasília. A média nacional foi de R$ 51,61. Foram analisados 4.502 estabelecimentos distribuídos pelas cinco regiões do Brasil, abrangendo 22 estados e o Distrito Federal, totalizando 5.640 preços coletados.